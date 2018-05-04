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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.05.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Fotosentez yapabilen hayvan türü keşfedildi

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Fotosentez yapabilen hayvan türü keşfedildi

Bilim adamları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinden bilim adamları, Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada'nın Nova Scotia bölgesi ile ABD'nin Massachusetts eyaleti arasındaki gelgit bölgesinde, güneyde ise Florida sahillerinde görülen "Elysia chlorotica" adlı kabuksuz deniz salyangozunun kahverengi yosun türlerinden aldığı krolofil içeren plastid hücre organelleriyle fotosentez yapabildiğini tespit etti.

Yaklaşık 5 santimetre büyüklüğe ulaşabilen yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca plastid organeli mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre çekirdeğinden koparıldıkları halde hayvan hücreleriyle fotosentez işlevini sürdürebiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Profesör Debashish Bhattacharya, bugüne kadar bitkiler gibi fotosentezle enerji üretebilen herhangi bir hayvan türüne rastlanmadığına dikkat çekti.

Bhattacharya, "Bu keşif yapay fotosentez meselesini gündeme getiriyor. Salyangozun bu çalıntı ve izole plastidleri bitki hücresinden ayrı olarak karbon üretmek için nasıl kullanabildiğini anlayabilirsek, biz de izole plastidleri kullanarak yeşil makinalar tasarlayabilir ve biyo-enerji üretebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Bitkiler ve yosunlar, fotosentez sürecinde güneş ışınlarını karbonhidrat moleküllerinde sentezleyerek kimyasal enerjiye dönüştürüyor.

Araştırmanın sonuçları "Molecular Biology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

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