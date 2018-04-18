Fotoğrafçının ve fotoğraflanan kişinin hakları
İzinsiz çekilen bir fotoğrafınız hakkında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Cumhuriyet Savcısı Sıddık Çinko tarafından kaleme alınan 101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları isimli kitap bu sorunun yanıtını veriyor.
İzinsiz çekilen bir fotoğrafınız hakkında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Ya da özenerek ve büyük bir emekle çektiğiniz fotoğrafın, başka kişilerce kullanılması durumundaki haklarınız nelerdir? Ya da çekilen bir fotoğraf karesi hangi durumlarda kullanılabilir ya da kullanılamaz? İşte buna benzer çok sayıda durum ve olay nedeni ile her geçen gün tartışmalar büyüyor ve bu tür durumlar mahkemelik olabiliyor.
İster fotoğrafı çeken, isterse de çekilen kişi olun. Bu tür konularda yeterince bilgi sahibi olamaz iseniz, maalesef istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kitap konuyu, teknik ve hukuki boyutuyla en sık karşılaşılan 101 farklı konu üzerinden, herkesin anlayabileceği bir dilde ve yaşanmış olaylara konu mahkeme kararları eşliğinde ele aldı.
Yazarın, hem hukukçu hem de fotoğrafçı olması konuya hem teknik hem de hukuk boyutu ile bakmasını ve her iki tarafında haklarına özen göstermesini sağlıyor. Kitap, fotoğraf çekmeye meraklı herkesin kendisi ile ilgili bir konuyu bulacağı, haklarını savunması ve bilmesi açısından önemli, bu alanda var olan boşluğu doldurmaya aday ve en güncel eserdir. Kitap aynı zamanda, fotoğraf alanında, hakları da gözeten bir kültürün, etiğin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
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