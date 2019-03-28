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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Fotoğraf makinesi satın alırken nelere dikkat etmeli?

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Fotoğraf makinesi satın alırken nelere dikkat etmeli?

Havaların güzelleşmesiyle birlikte dışarıda geçirilen keyifli zamanları, kalıcı kılmak isteyenlerin fotoğraf makinelerine olan ilgisi giderek artmaya başladı. Teknolojinin hızla gelişmesi ve birçok marka çeşidinin olması tüketicilerin doğru ürünle buluşmasını zorlaştırıyor. İstanbul Bilişim, bu dönemde fotoğraf makinesi almak isteyen kullanıcılar için her bütçeye ve ihtiyaca uygun tavsiyelerde bulundu.

Fotoğraf makinesiyle ne çekmek istediğiniz belirleyin

Öncelikle fotoğraf makinesini hangi amaçla kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer profesyonel çekim yapmak istiyorsanız, profesyonel özelliklere sahip fotoğraf makinelerine bakmanız gerekir. Eğer teknik ve sanatsal bir beklenti olmadan fotoğraf çekmek istiyorsanız, daha pratik ve kolay kullanımlı makineler tercih edilebilir.

Yüksek çözünürlükle fotoğrafların kalitesini artırın

Fotoğraf makinesi seçerken, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri fotoğraf makinesinin optik çözünürlüğüdür. Fotoğrafların kaliteli ve net olması için yüksek çözünürlükte fotoğraf makinelerinin tercih edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda makinelerin çözünürlüğünün yüksek olması, fotoğrafları yakınlaştırırken görüntü kalitesinin düşmesini de engelliyor.

Lens deyip geçmeyin

Lens seçimi çekilen fotoğrafın kalitesini büyük ölçüde etkiliyor. Fotoğraf çekme amacına uygun olan lensin seçilmesi gerekiyor. Küçük nesneleri yakından ve büyük boyutlu çekmek için makro lensler, mekân ve dar alan çekimleri için geniş açı lensler, uzak çekimler için ise tele lensler tercih edilebilir.

Doğru açıyı yakalamak için objektif seçimine dikkat edin

Fotoğraf makinesi seçimi yaparken objektifin ışık geçirme miktarına dikkat edilmelidir. En fazla ışık geçiren ve odak noktasına düşüren objektif en kalitelisidir. Objektifin çapı genişledikçe, ışık geçirme oranı artış gösteriyor ve daha geniş açılı fotoğraf çekme imkânı sağlıyor. Aynı zamanda objektifinizin görüşü mümkün olduğunca geniş bir açıyı kapsasın istiyorsanız; geniş açılı bir objektif, insan gözüne benzer bir açı elde etmek istiyorsanız; normal açılı bir objektif, önünüzde uzanan görüntünün belli bir yerini kadraja almak veya uzaktaki nesneleri büyüterek çekmek istiyorsanız ise, tele objektifli fotoğraf makineleri tercih etmeniz gerekir.

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