Fotoğraf çekmeyi sevenler buraya!
Fotoğraf çekmeyi sevenler buraya! Akıllı telefonlardaki kamera özellikleri nasıl olmalı?
Kaliteli fotoğraf çekmek için artık akıllı telefonlar yeterli. Birçok yeni nesil teknolojiyle yenilenen akıllı telefon kameraları deyim yerindeyse profesyonel makinelere taş çıkarıyor. Yapay zekâ, çift kamera ve kaliteli sensörlerle donatılmış bir akıllı telefon, fotoğraf meraklılarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Hürriyet Gazetesi Teknoloji Editörü Ahmet Can, Casper VIA A3 ile kamerada yapay zeka deneyimi ile İstanbul Beyoğlu'nda kısa bir tura çıkıyor. Hem yeni teknolojileri keşfediyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
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