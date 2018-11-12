Forza Horizon 4 için yeni bir eklenti geliyor
Popüler yarış oyunu Forza Horizon 4 için ilk genişleme paketi yola çıkıyor. Peki gelecek yeni eklenti beraberinde neleri getiriyor?
Forza Horizon 4 için yeni bir eklenti geliyor. Bu kapsamda Playground Games, Forza Horizon 4’ün Fortune Island isimli eklentisini duyurdu. Eklenti, 13 Kasım’da geliyor.
İsminden de anlaşılacağı üzere, Fortune Island, Forza Horizon 4’ün haritasında yeni bir alan olacak. Ciddi yıldırım fırtınaları, nefes kesici uçurum kenarı yolları ve kuzey ışıklarının altındaki dağların etrafında bulunan yollarda başarılı bir şekilde araba kullanırken aynı zamanda zorlu hava koşullarıyla da mücadele etmeniz beklenecek.
Fortune Island eklentisinin 30 pound civarında bir fiyatla çıkması bekleniyor.
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