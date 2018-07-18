Forza Horizon 4 için 1 saatlik oynanış videosu yayında!
Oyun severlerin dört gözle beklediği yarış oyunu Forza Horizon 4'e ait 1 saatlik oynanış videoyu yayınlandı.
Microsoft, geçtiğimiz ay düzenlenen E3 2018 etkinliğinde yeni oyunlarını sergilemişti. Yarış oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Forza serisi için yeni bir oyun duyuran Microsoft cephesi, bugün ise Horizon 4 için yeni oynanış videosu paylaştı.
1 saat gibi büyük bir uzunluğa sahip olan video sayesinde, merakla beklediğimiz Forza Horizon 4’u çok daha yakından tanıma fırsatı elde ediyoruz. 450’den fazla önemli araca ev sahipliği yapacak olan oyun, biz oyuncuların huzuruna 2 Ekim 2018 tarihinde çıkacak.
Dinamik hava koşulları ve oldukça geniş araç seçenekleri ile dikkat çeken Horizon 4, 4K ve HDR desteğine sahip olacak. 2 Ekim 2018 tarihinde, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X ve Windows 10 PC‘ler üzerinden oynanabilecek olan Horizon 4, yarış oyunu tutkunlarını cezbedece gibi görünüyor.
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