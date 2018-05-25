Fortnite'tan kırılması güç rekor

Dijital oyun satışlarını takip eden SuperData Research, Nisan ayında mobil, oyun konsolu ve PC platformlarında elde ettiği 296 milyon dolar gelir ile oyunun Şubat ayındaki gelirini ikiye katladığını paylaşıyor. Şubat ayındaki 126 milyon dolar gelirle Fortnite, Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) oyununu bile ilk kez sollamıştı.

PUBG oyunundaki paraşütle bir adaya inme ve çok sayıda diğer oyuncuyla rekabet etme konseptinden esinlenen Epic Games, PC odaklı rakibine göre çeşitli avantajlarla öne çıktı. Oyunun ücretsiz yani F2P olması bunların başında geliyor. PUBG ise Şubat ayında satışlardan 103 milyon dolar elde etmişti. Oyun için bir kereye mahsus Steam üzerinde 69 TL ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatalım. Fortnite ise gelirlerini kozmetik odaklı uygulama içi satın almalar üzerinden elde ediyor.





PUBG de oyuncuların kozmetik içeriklerine para harcamasına izin verse de oyunun geliştiricisi Bluehole bu konuda biraz ağır kaldı diyebiliriz. Geliştirici, gelecekte oyuna emote ekleme planlarını bile yeni duyurdu. Fortnite ise bunu Eylül ayında başlattı.

Fortnite elindeki avantajlardan bir diğeri ise çoklu platform erişilebilirliği. Oyun PS4, Xbox One, PC ve iOS platformlarında yerini almış durumda. Hatta mobil analitik şirketi SensorTower sadece iOS üzerinden 1.5 milyon dolar gelir elde edildiğini tahmin ediyor.

shiftdelete'in haberine göre SuperData Research, oyunun kolay öğrenilebilir ve çizgi film tarzı grafiklerle daha genç oyuncu dostu olmasıyla da dikkat çektiğini ifade ediyor. PUBG oyunun hile ve mevcut kaynakları harcatma gibi sebeplerle de kayıpta olduğu düşünülüyor. Bu anlamda yeni içeriklerin ve çekirdek oynanışın yenilenmesi gerektiği ileri sürülüyor.