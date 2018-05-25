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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.05.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Fortnite'tan kırılması güç rekor

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Fortnite'tan kırılması güç rekor

Epic Games tarafından sunulan battle royale oyunu Fortnite giderek daha fazla popülerleşiyor. Son olarak gelirini ikiye katlama başarısı gösteren Fortnite rekor kırmaya adeta doymuyor.

Dijital oyun satışlarını takip eden SuperData Research, Nisan ayında mobil, oyun konsolu ve PC platformlarında elde ettiği 296 milyon dolar gelir ile oyunun Şubat ayındaki gelirini ikiye katladığını paylaşıyor. Şubat ayındaki 126 milyon dolar gelirle Fortnite, Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) oyununu bile ilk kez sollamıştı.

PUBG oyunundaki paraşütle bir adaya inme ve çok sayıda diğer oyuncuyla rekabet etme konseptinden esinlenen Epic Games, PC odaklı rakibine göre çeşitli avantajlarla öne çıktı. Oyunun ücretsiz yani F2P olması bunların başında geliyor. PUBG ise Şubat ayında satışlardan 103 milyon dolar elde etmişti. Oyun için bir kereye mahsus Steam üzerinde 69 TL ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatalım. Fortnite ise gelirlerini kozmetik odaklı uygulama içi satın almalar üzerinden elde ediyor.

Fortnitetan kırılması güç rekor

PUBG de oyuncuların kozmetik içeriklerine para harcamasına izin verse de oyunun geliştiricisi Bluehole bu konuda biraz ağır kaldı diyebiliriz. Geliştirici, gelecekte oyuna emote ekleme planlarını bile yeni duyurdu. Fortnite ise bunu Eylül ayında başlattı.

Fortnite elindeki avantajlardan bir diğeri ise çoklu platform erişilebilirliği. Oyun PS4, Xbox One, PC ve iOS platformlarında yerini almış durumda. Hatta mobil analitik şirketi SensorTower sadece iOS üzerinden 1.5 milyon dolar gelir elde edildiğini tahmin ediyor.

shiftdelete'in haberine göre SuperData Research, oyunun kolay öğrenilebilir ve çizgi film tarzı grafiklerle daha genç oyuncu dostu olmasıyla da dikkat çektiğini ifade ediyor. PUBG oyunun hile ve mevcut kaynakları harcatma gibi sebeplerle de kayıpta olduğu düşünülüyor. Bu anlamda yeni içeriklerin ve çekirdek oynanışın yenilenmesi gerektiği ileri sürülüyor.

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