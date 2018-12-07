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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
07.12.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Fortnite’ın yeni Kreatif Modu 7. sezonla geldi!

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Fortnite’ın yeni Kreatif Modu 7. sezonla geldi!

Fortnite’a eklenen yeni oyun modu Kreatif’te oyuncular hayallerindeki dünyayı yaratabilecek. İşte Fortnite'ın yeni oyun modu hakkında bilmeniz gerekenler...

Epic Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu olan Fortnite, yeni bir oyun modunu oyunculara sunuyor. Kreatif adlı mod oyunun yakında başlayacak 7. sezonuyla birlikte tüm oyuncuların erişimine açılacak. 7. sezon Savaş Bileti sahipleri ise bugünden itibaren bu yeni modu deneyebilecekler.

 Fortnite Kreatif’te oyuncular tamamen kendilerine özel bir adaya sahip olacak ve bu adayı istedikleri gibi şekillendirebilecekler. Adada ister tek başına ister arkadaşlarıyla çeşitli parkurlar ve oyunlar tasarlayıp, hayal ettikleri Fortnite adasını yaratan oyuncular daha sonra bu dünyada zaman geçirebilecek.

Oyuncular bu yeni moda girmek için ana menüden “Kreatif” modunu seçip “Oyna”ya basacaklar. Ardından boş bir alanda karşılarına çıkan altın yarıktan geçip kendilerine özel 4 adadan birini seçerek istediklerini yapabilecekleri adaya girecekler. Oyuncuların bu adalarda yaptıkları her şey otomatik olarak kaydedilecek.

Oyuncular eşyalar arasına eklenen yeni bir alet olan cep telefonu ile adada gördükleri her nesnenin yerini ve duruşunu değiştirebilecekler. Herhangi bir malzeme sınırının olmadığı modda, oyuncular istedikleri şeyleri inşa edebilecekler. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için geliştiriciler tarafından önceden hazırlanmış pek çok yapı da oyuncuların hizmetinde. Bu yapılara ve oyunda yer alan tüm araçlara, silahlara, eşyalara oyundaki inşa menüsü içerisinden ulaşmak mümkün. Ayrıca oyuncular aynı menü içerisinden kendi Hazine Sandıklarını da oluşturma imkânına bile sahipler. Yani Kreatif moddaki tek sınır oyuncuların hayal güçleri.

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