Fortnite’ın yeni Kreatif Modu 7. sezonla geldi!
Fortnite’a eklenen yeni oyun modu Kreatif’te oyuncular hayallerindeki dünyayı yaratabilecek. İşte Fortnite'ın yeni oyun modu hakkında bilmeniz gerekenler...
Epic Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu olan Fortnite, yeni bir oyun modunu oyunculara sunuyor. Kreatif adlı mod oyunun yakında başlayacak 7. sezonuyla birlikte tüm oyuncuların erişimine açılacak. 7. sezon Savaş Bileti sahipleri ise bugünden itibaren bu yeni modu deneyebilecekler.
Fortnite Kreatif’te oyuncular tamamen kendilerine özel bir adaya sahip olacak ve bu adayı istedikleri gibi şekillendirebilecekler. Adada ister tek başına ister arkadaşlarıyla çeşitli parkurlar ve oyunlar tasarlayıp, hayal ettikleri Fortnite adasını yaratan oyuncular daha sonra bu dünyada zaman geçirebilecek.
Oyuncular bu yeni moda girmek için ana menüden “Kreatif” modunu seçip “Oyna”ya basacaklar. Ardından boş bir alanda karşılarına çıkan altın yarıktan geçip kendilerine özel 4 adadan birini seçerek istediklerini yapabilecekleri adaya girecekler. Oyuncuların bu adalarda yaptıkları her şey otomatik olarak kaydedilecek.
Oyuncular eşyalar arasına eklenen yeni bir alet olan cep telefonu ile adada gördükleri her nesnenin yerini ve duruşunu değiştirebilecekler. Herhangi bir malzeme sınırının olmadığı modda, oyuncular istedikleri şeyleri inşa edebilecekler. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için geliştiriciler tarafından önceden hazırlanmış pek çok yapı da oyuncuların hizmetinde. Bu yapılara ve oyunda yer alan tüm araçlara, silahlara, eşyalara oyundaki inşa menüsü içerisinden ulaşmak mümkün. Ayrıca oyuncular aynı menü içerisinden kendi Hazine Sandıklarını da oluşturma imkânına bile sahipler. Yani Kreatif moddaki tek sınır oyuncuların hayal güçleri.
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