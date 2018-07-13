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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.07.2018 - 07:56, Son Güncelleme:

Fortnite’ın 5. sezonunda dünyalar buluşuyor

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Fortnite’ın 5. sezonunda dünyalar buluşuyor

Fortnite’ın merakla beklenen 5. sezonu bugün itibariyle başlıyor. 5. sezonla birlikte oyuna yeni bir bölge, yeni araçlar ve özellikler geliyor.

Epic Games tarafından geliştirilen ve 125 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Fortnite’ta heyecanla beklenen 5. sezon bugün itibariyle başladı! Bugün yayınlanan güncellemeyle Arazi Golf Arabaları, yeni Çöl bölgesi ve esrarengiz yırtıklar oyunda yerini aldı.

Haritada İlerlemenin Yeni Yolu

Fortnite’ın ilk araçları olan market arabaları oyunculardan büyük ilgi görmüştü. İki kişilik market arabaları eğlenceli olsa da dört kişilik gruplar için küçüktü. Oyuna eklenen Arazi Golf Arabası (AGA) ise tüm ekibe yetecek kadar geniş. Golf arabasının tek özelliği kapasitesi değil. Arabanın arkasını kaydırarak daha hızlı gitmeye imkân tanıyan bu aracın tavanı ise hoplatan kare işlevi görüyor.

5. sezonun en büyük bombalarından biri de oyuna eklenen Çöl bölgesi oldu. Palmiye Parkı ve Kulüp Kalantor adlı iki farklı alandan oluşan Çöl’de keşfedilmeyi bekleyen pek çok şey bulunuyor. Ayrıca geliştirici ekibin adanın çeşitli yerlerine eklediği birkaç isimsiz nokta da küçük sürprizler barındırıyor.

Fortnite’ın 5. sezonunda dünyalar buluşuyor

Başka Dünyalara Açılan Yırtık

4. sezonun sonunda fırlatılışını milyonlarca oyuncunun canlı olarak izledikleri roket, Fortnite dünyasında pek çok “yırtık” oluşturmuştu. Pek çok oyuncu bu yırtıkların çevresinde Fortnite dünyasına ait olmayan eşyalar görmüştü. Oyuncuları başka dünyalara açılan bu yırtıkları keşfetmeye davet eden geliştiriciler, yırtıkların içerisinde oyuncuları çok çılgın maceraların beklediğini söylüyor.

Epic Games, Fortnite’ın oynanışında da pek çok değişikliğe gitti. Battle Royale modunda sekizinci ve dokuzuncu çemberler daralırken artık farklı yönlere doğru kayacak. Böylelikle oyunun son aşaması daha fazla hareketlilik ve heyecan kazanacak. Ayrıca bu moddaki ilerlemeli görevler de bundan böyle tek bir sezonla sınırlı olmayacak ve oyuncular istedikleri zaman görevleri tamamlayabilecekler.

5. Sezon Savaş Biletleri Oyunda

Yeni sezonun başlamasıyla sezona özel Savaş Bileti de oyun içi dükkândaki yerini aldı. Şu an 950 V-papel karşılığında satılan bileti alan oyuncular çok özel iki kostümün sahibi olacaklar. Bu kıyafetlere ek olarak onlarca ödülü kazanma şansı da oyuncuları bekliyor. Oyuncular atladıkları her seviyeyle birlikte özel kıyafetlerden eğlenceli ifadelere kadar değişen yeni bir ödül kazanıyor. Toplamda 100 seviye ve 100 ödül bulunuyor. Üstelik bu hediyeler sezon bittikten sonra da oyuncuların hesabında kalmaya devam ediyor.

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