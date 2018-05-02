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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 18:52, Son Güncelleme:

Fortnite’ın 4. sezonu nasıl olacak?

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Fortnite’ın 4. sezonu nasıl olacak?

Fortnite’ın 4. sezonu V4.0 yamasının oyuna eklenmesiyle başladı. Yeni sezonda oyuncuları oynanışı derinden etkileyen eşyalar, özellikler ve göz alıcı yeni kozmetik eklentiler bekliyor.

Epic Games’in tüm dünyada on milyonlarca oyuncunun hayranlığını kazanan çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite, oyuncularını yeni sezonda büyük sürprizlerle karşılıyor. Fortnite’ın dördüncü sezonunun başlangıcını haber veren V4.0 güncellemesi karakterlerin görünüşlerinden haritanın şekline ve oynanışa etki eden pek çok yenilik getiriyor.

Oyuncuların bir süredir takip ettikleri ve hakkında teoriler ürettikleri meteorlar Fortnite dünyasına çarparak haritayı değiştirdi. Oyuncular değişen dünyayı gezerek yeni bölgeleri keşfedebilirler. Haritanın değişmesi elbette oyuncuların alışkanlıklarının da değişmesini gerektiriyor. Fortnite Battle Royale’in zorlu dünyasında hayatta kalabilenler, yalnızca değişikliklere en hızlı ayak uyduranlar olacak.

Haritadaki kraterleri ziyaret eden bazı oyuncular pek çok parlayan meteor parçası ile karşılaşacak. Oyuncular bu taşları kullandıklarında yer çekimi onlar için hafifleyecek. Düşmanlarını şaşırtmayı seven oyuncular bu taşları epey faydalı bulacak.

Fortnite’ın V4.0 güncellemesi oyun dünyasını etkileyen bu değişikliklerin yanında pek çok teknik düzeltme ve iyileştirme de getiriyor. Düşmanlarının öldüğüne emin olmak için daima kafaya nişan alan oyuncular bundan böyle daha tehlikeli hale geliyor çünkü artık oyunda kafadan vuruşlara öncelik veriliyor. Yani bir oyuncunun kafasına nişan alındığında o sırada oyuncu kolunu kaldırır ve mermi koluna gelirse, mermi kolunu delip kafadan vuruş hasarı verecek.

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