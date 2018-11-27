Fortnite'a yeni silahlar geliyor
Fortnite'a eklenecek yeni pompalı silahları, eski oompalı silahlara göre daha çok hasarı daha uzak mesafeden rakip oyuncuya verme özelliğine sahip olacak ve aynı zamanda sekmesi de sahip olduğu dipçik ile azalacak.
Fortnite'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte oyuna yeni silahlar eklenecek. Oyunda en dikkat çeken nokta yenilenen pompalı silahlar oldu. Pompalı silahın daha da çeşitlenmesi, oyun içerisinde özellikle yakın temas savaşlarda etkisini fazlasıyla gösterecek.
Oyun içerisindeki 10. ve 11. Pompalı olma özelliği taşıyan yeni silahlar, Battle Royale moduna Fortnite'ın bir sonraki güncellemesiyle beraber eklenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle