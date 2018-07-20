Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor
GeriTeknoloji Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
20.07.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor

Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games oyuna ait figürler, oyuncaklar ve birçok başka hediyelik eşya üretmek için Funko ile anlaştı

125 milyondan fazla oyuncuya sahip olmayı başaran çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite fiziksel ürünlere kavuşuyor. Ünlü oyuncak ve hediyelik eşya üreticisi Funko tarafından üretilecek ürünlerin yıl sonunda raflarda olması hedefleniyor.

İki dev firma arasında yapılan anlaşmaya göre Fortnite için aralarında Funko’nun çok sevilen Pop! figürlerinin, yeni 5 Star serisi figürlerin, anahtarlıkların, kıyafetlerin de olduğu 10 farklı türde eşya oyunun hayranlarına sunulacak.

Funko CEO’su Brian Mariotti iki firma arasında varılan anlaşmayı şöyle değerlendirdi, “Epic Games ile birlikte çalışarak Fortnite kahramanlarına hayat verecek ilk ürünleri üretecek olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Hazırlayacağımız koleksiyon Fortnite’ın popülaritesini ve kültürel etkisini vurgulayacak. Fortnite hayranlarının da bu koleksiyonu beğeniyle karşılayacağına inanıyoruz.”

Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor

Epic Games’in Genel Müdür Yardımcısı Mark Rein ise iki marka arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak, “Hepimiz Funko’nun hediyelik eşyalarını çok seviyoruz. Bu nedenle kendileriyle Fortnite’ın oyuncakları üzerinde birlikte çalışma fırsatı doğunca çok sevindik. Umarız oyuncularımız da ortaya çıkacak harika eşyalar için bizim kadar heyecan duyuyorlardır,” dedi.

PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen ve yakın zamanda Android’e de çıkması beklenen Fortnite’ın dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor. Funko’nun hazırladığı Fortnite eşyalarının, firmanın geniş perakende ağı sayesinde bu yılın sonlarına doğru dünya çapında pek çok noktada satışa sunulması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor

Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

Flaş karar: Instagram'da yaşı tutmayanların hesapları kapatılıyor

Instagram'da "yeşil nokta" dönemi