Fortnite’a özel figürler ve oyuncaklar geliyor
Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games oyuna ait figürler, oyuncaklar ve birçok başka hediyelik eşya üretmek için Funko ile anlaştı
125 milyondan fazla oyuncuya sahip olmayı başaran çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite fiziksel ürünlere kavuşuyor. Ünlü oyuncak ve hediyelik eşya üreticisi Funko tarafından üretilecek ürünlerin yıl sonunda raflarda olması hedefleniyor.
İki dev firma arasında yapılan anlaşmaya göre Fortnite için aralarında Funko’nun çok sevilen Pop! figürlerinin, yeni 5 Star serisi figürlerin, anahtarlıkların, kıyafetlerin de olduğu 10 farklı türde eşya oyunun hayranlarına sunulacak.
Funko CEO’su Brian Mariotti iki firma arasında varılan anlaşmayı şöyle değerlendirdi, “Epic Games ile birlikte çalışarak Fortnite kahramanlarına hayat verecek ilk ürünleri üretecek olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Hazırlayacağımız koleksiyon Fortnite’ın popülaritesini ve kültürel etkisini vurgulayacak. Fortnite hayranlarının da bu koleksiyonu beğeniyle karşılayacağına inanıyoruz.”
Epic Games’in Genel Müdür Yardımcısı Mark Rein ise iki marka arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak, “Hepimiz Funko’nun hediyelik eşyalarını çok seviyoruz. Bu nedenle kendileriyle Fortnite’ın oyuncakları üzerinde birlikte çalışma fırsatı doğunca çok sevindik. Umarız oyuncularımız da ortaya çıkacak harika eşyalar için bizim kadar heyecan duyuyorlardır,” dedi.
PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen ve yakın zamanda Android’e de çıkması beklenen Fortnite’ın dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor. Funko’nun hazırladığı Fortnite eşyalarının, firmanın geniş perakende ağı sayesinde bu yılın sonlarına doğru dünya çapında pek çok noktada satışa sunulması bekleniyor.
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