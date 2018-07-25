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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Fortnite'a birinci yaşına özel yepyeni görevler geldi!

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Fortnite'a birinci yaşına özel yepyeni görevler geldi!

Epic Games’in tüm dünyayı etkisi altına alan oyunu Fortnite bir yaşına girdi. Bu özel günü oyuncularla birlikte kutlamak isteyen firma, oyunun birinci yaş gününe özel etkinlikler, kozmetik eşyalar ve görevler hazırladı.

Fortnite’ın doğum günü için üç görev hazırlayan Epic Games, bu görevleri tamamlayan oyunculara özel hediyeler verecek. Bu görevler kapsamında 14 maç yapan oyuncular 5000 Tecrübe Puanı kazanacaklar. Rakiplerine toplamda 1000 hasar veren oyuncular “Fortnite’ın Doğum Günü” adlı emojiyi açacak. Üçüncü ve son görevde ise 10 farklı doğum günü pastası önünde dans ederek “Nice Senelere!” adlı grafiti açılabiliyor. Her üç görevi tamamlayan oyuncular ise Doğum Günü Pastası sırt süsünün sahibi olacaklar.

Oyunda sınırlı süreli bir mod (SSM) olarak yer alan Oyun Alanı modu oyuncular tarafından çok sevilmişti. Epic Games oyunun birinci doğum gününe özel olarak Oyun Alanı modunu bugün itibariyle geri getiriyor. Üstelik eskisinden daha iyi bir şekilde. Bu moda eklenen takım oluşturma ayarları sayesinde oyuncular ekip halinde takım savaşlarına girebilecekler. Elbette Oyun Alanı modunun olanca serbestliği içinde çılgınca tasarımlara imza atıp bunların videolarını ve ekran görüntülerini diğer oyuncularla paylaşma imkânı yerli yerinde duruyor.

Fortnite’ın doğum günü kutlamasını başlatan 5.10 güncellemesi doğum günü görevleri ve özel ödüller yanında yeni bir silah da getiriyor. Yüksek mermi kapasitesine ve atış hızına sahip bu hafif makineli tüfek yakın mesafede oldukça etkili.

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