Fortnite'a bir güncelleme daha
Epic Games tarafından geliştirilen ve popüler oyunlardan birisi olan Fortnite: Battle Royal'a bir güncelleme daha geliyor. Gelen yeni güncelleme birçok şeyi değiştirecek...
PlayerUnknown’s Battlegrounds yani PUBG ile çıktığı tarihten itibaren sürekli rekabet halinde olan ve şu anda da iOS işletim sistemi için hazırlanan Fortnite: Battle Royal'a güncelleme geliyor. Gelen güncellemeyle birlikte nelerin değişeceği ve güncellemenin nelere etki edeceği de Epic Games tarafından açıklanmış durumda.
Gelen yeni güncelleme direkt olarak oyunda yer alan yapı inşaları bölümüne hitap ediyor. Bu kapsamda savunma hattının kurulması anında dikilen yapıların sayısı artırılacak. Şirket tarafından gelen açıklamaya göre bu özellik, oyuncuların savunma hazırlığının hızlanmasını sağlıyor. Ek bilgi olarak şirket, oyuna yeni eklemelerin de yapılacağını belirtti.
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