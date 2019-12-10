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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.12.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Fortnite sonunda Android telefonlara da geliyor

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Fortnite sonunda Android telefonlara da geliyor

PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, uzun bir sürenin ardından Google Play Store mağazasında kendine yer bulacak. Yapımcı şirketin, son zamanlarda kullanıcı sayısında düşüş yaşamasının Google adımında etkili olduğu düşünülüyor.

Fornite oyunu bilindiği gibi Google Play Store’da yer almıyor. Fortnite oyununun Google Play Store’da yer almamasının en büyük nedenlerinden birisi Google’ın Play Store üzerinden aldığı yüzde 30 oranındaki komisyon olarak gösteriliyor. Kullanıcılar Fortnite oyununu oynamak için Fortnite sitesinde bir uygulama indiriyor ve oyunu telefonlarına bu şekilde kuruyor.

Ancak oyuncuların artık bu yöntemi kullanmasına gerek kalmayacak gibi görünüyor. Zira özellikle son zamanlarda Fortnite'ın kullanıcı sayısında kayda değer bir düşüşün yaşanması, Epic Games'i harekete geçirmişe benziyor. Fortnite oyununun Google Play Store’a gelmesi için Google ve Epic Games arasındaki görüşmelere başlandı. Epic Games’in geri adım atmaya istekli olmadığı belirtilirken, Epic Games’in kendi para sistemini kullanmakta kararlı olduğu söyleniyor.

Epic Games, yaşanan bu son gelişmelere bakıldığında popülaritesini kullanarak Google’ı sıkıştırmaya çalışacak. Google ise bir istisna sonrasında ortağı diğer geliştiricileri rahatsız edeceğini biliyor.

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