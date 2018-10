Fortnite shortcuts

PC Q: Hemen bina menüsüne getirir ve duvarlar oluşturmak için varsayılan ayarlar...



F1, F2, F3, F4: Bina seçeneklerinizi (rampalar, platformlar vb.) Değiştirmek için bunlara tıklayın.

F5: Tuzakları neredeyse her düz yüzeye yerleştirebilirsiniz.

RMB: Bina menüsündeyken, hangi malzemeyi kullandığınızı belirlemek için sağ tıklamanız yeterlidir.

G: Mevcut bir yapıyı düzenlemek için buna basın.Kapı ekleyebilir, çıkıntılar ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

R: Bir yapıyı döndürür.



Rebinds Binanızı daha hızlı inşa etmek için kontrol planınızı tekrar gözden geçirmenizi öneririz.



Duvarlar, rampalar ve düz platformlar için, şu ana kadar en iyi olmak için bu rebind seçeneklerini bulduk:



Bina seçeneği 1 (duvar): Q veya E

Bina seçeneği 2 (düz zemin): F veya V

Bina seçeneği 3 (merdiven): F veya V



Alternatif olarak, bu kurulumu bina seçenekleri için deneyebilirsiniz:



Bina seçeneği 1 (duvar): Z

Bina seçeneği 2 (platformlar): X

Bina seçeneği 3 (rampa): C



Birkaç yan tuşa sahip bir fareniz varsa, ciddi derecede hızlı bir bina için onlara yapı seçenekleri atayabilirsiniz:



Bina seçeneği 1 (duvar): Başparmak Fare Düğmesi 4

Bina seçeneği 2 (platformlar): Başparmak Fare Düğmesi 2 veya başka bir düğme

Bina seçeneği 3 (rampa): Başparmak Fare Düğmesi 3



İşte biraz daha hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları ve püf noktaları:



Genel fare hassasiyetinizin doğru ayarlandığınızdan emin olun. Çok düşük ayarlanmışsa, bir dairenin etrafında dönmeyi ve aceleyle kendi etrafında inşa etmeyi çok daha zor hale getiriceksiniz. Hız ve doğruluk arasında iyi bir denge kurmak istiyorsunuz, bu yüzden rahat edeceğiniz bir yer bulmak için biraz zaman ayırın ve harika binalar yaratabilirsiniz.



Kazanan maçları unutun ve bina becerinizi geliştirmeye odaklanın. Bir düşmanı tespit ettiğinizde veya saldırıya uğradığınızda, avantaj elde etmek veya kendinizi korumak için bina inşa etme alışkanlığına girmeye çalışın. Ne kadar çok inşa ederseniz o kadar iyi olur!



Fare düğmesi kurulumu alışması en zor olanlardan biri olsa da, kolayca oluşturmanın en hızlı yollarından biridir. Parmaklarınızın bir rampa, platform veya duvar yerleştirmek istediğiniz her zaman, farenizin rahatlığını bırakmak ve klavyede dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Doğal olarak da bu, daha hızlı inşa ediceğiniz anlamına geliyor.



PS4



[Cricle]: Bina menüsünü değiştirir.

[Circle] tuşuna basılı tutun: Bir yapıyı düzenlemek için daireyi seç.

[Triangle]: Bina menüsünde dolaşmak için buna basın.

[Square]: Bir tuzak seçmek için buna dokunun, etkileşim kurmak için dokunun ve basılı tutun.

[R1]: Bir yapıyı döndürür.

[R2]: Bir yapı yerleştirir.

[L1]: Yapı malzemesini değiştirin.

[L2]: Hedeflenen bina parçanızı donatın.

[Right Stick]: Bina düzenlemenizi sıfırlayın.



Xbox One



[B]: Yapı menüsünü değiştirir.

[B] tuşunu basılı tutun: Bir yapıyı düzenlemek için daireyi seç.

[Y]: Bina menüsünde dolaşmak için buna basın.

[X]: Bir tuzak seçmek için buna dokunun, etkileşim kurmak için dokunun ve basılı tutun

[RB]: Bir yapıyı döndürür.

[RT]: Bir yapı yerleştirir.

[LB]: Yapı malzemesini değiştirin.

[LT]: Hedeflenen bina parçanızı donatın.

[Right Stick]: Bina düzenlemenizi sıfırlayın.