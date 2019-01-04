Fortnite rekora doymuyor, yayıncısını paraya boğdu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Fortnite rekora doymuyor, yayıncısını paraya boğdu!

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Fortnite rekora doymuyor, yayıncısını paraya boğdu!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, yayıncılarından Tyler 'Ninja' Blevins'in yüzünü fazlasıyla güldürdü. Sadece geçen yıl Blevins, 10 milyon dolar geliri Fortnite üzerinden kazanmayı başardı.

Fortnite'ın başarısı, yayıncılar için gelir kapısına dönüştü; bir yılda servet kazanır hale geldiler. Bunun en güzel örneği Fortnite oyun kanalıyla bilinen bir isim olan Blevins'ten başkası değil. YouTube ve Twitch gibi platformlar bilindiği üzere insanların ünlü olduğu bir yer haline geldi. Tyler “Ninja” Blevins yayınladığı Fortnite videoları ile en beğenilen içerik üreticilerinden birisi haline geldi. Haliyle gelirlerini de katladı.

Fortnite rekora doymuyor, yayıncısını paraya boğdu

Fortnite, Blevins'e bir yılda 10 milyon dolar kazandırdı

CNN'in haberine göre Blevins, 10 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Artık bir meslek haline geldiği için Blevins, zamanının büyük çoğunu Fortnite oyununa ayırıyor. Yıl boyunca yaklaşık 4000 saat oyun oynayan Ninja, yayınlara ise günlük 12 saatini ayırdığını belirtiyor.

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