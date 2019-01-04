Fortnite rekora doymuyor, yayıncısını paraya boğdu!
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, yayıncılarından Tyler 'Ninja' Blevins'in yüzünü fazlasıyla güldürdü. Sadece geçen yıl Blevins, 10 milyon dolar geliri Fortnite üzerinden kazanmayı başardı.
Fortnite'ın başarısı, yayıncılar için gelir kapısına dönüştü; bir yılda servet kazanır hale geldiler. Bunun en güzel örneği Fortnite oyun kanalıyla bilinen bir isim olan Blevins'ten başkası değil. YouTube ve Twitch gibi platformlar bilindiği üzere insanların ünlü olduğu bir yer haline geldi. Tyler “Ninja” Blevins yayınladığı Fortnite videoları ile en beğenilen içerik üreticilerinden birisi haline geldi. Haliyle gelirlerini de katladı.
Fortnite, Blevins'e bir yılda 10 milyon dolar kazandırdı
CNN'in haberine göre Blevins, 10 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Artık bir meslek haline geldiği için Blevins, zamanının büyük çoğunu Fortnite oyununa ayırıyor. Yıl boyunca yaklaşık 4000 saat oyun oynayan Ninja, yayınlara ise günlük 12 saatini ayırdığını belirtiyor.
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