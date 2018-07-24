Fortnite Playground modu geri dönüyor!
Epic Games Fortnite Playground modu için oyuncuları tedirgin etse de Twitter hesabından gelen açıklama, oyunun 25 Temmuz'da geri döneceğini doğruladı.
Geliştirici Epic Games, Fortnite oyununun Playground modunun daha önce belirtilen ekip kurma seçenekleri ile beraber 25 Temmuz'da tamamlanacağını doğruladı. Playground, Fortnite'ın yeni başlayan oyuncular için ilk baştan beri sunduğu bir alıştırma seçeneği ve bununla beraber oyuncuların hayal gücünü canlandıran yaratıcı mod olarak karşınızda.
Playground modu oyunun temel özelliklerini, online bir maçta değil de bir deneme alanında öğrenmenizi sağlıyor. Bu modda istediğiniz kadar yeniden doğabilir ve savaş sırasında çeşitli yapılar oluşturmak için yeterli kaynakları toplayabilirsiniz.
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