Fortnite oyuncularına büyük şok
Fortnite'ın arkasındaki isim olan Epic Games, hile yapanlara göz açtırmıyor. Fortnite World Cup süresince hile yapanları tespit eden şirket, 1200'ü aşkın oyuncunun hesabını kapattı.
Dünya genelinde 250 milyonun üzerinde oyuncusu bulunan ve oyuncuları kasıp kavuran Fortnite, hile yapanlara karşı sert önlemler alıyor. Özellikle de Fortnite World Cup gibi kazanana ödülün yüksek olduğu oyunlarda hile tespit edildiğinde oyuncunun gözünün yaşına bakılmıyor.
Fortnite Dünya Kupası elemelerinin ilk haftası geride kalırken, ilk hafta neticesinde 1200'den fazla hileci Epic Games tarafından tespit edilerek kapatılmış. Bunlar arasında turnuvaya birden fazla hesap ile katılanların oranı bir hayli yüksek. Öte yandan aralarında hesap paylaşımı yapanlar, kasıtlı olarak bağlantıyı kesenler ve yazlım kullananlar da mevcut.
Ancak Epic Games tüm bunları bulup ortadan kaldırmayı başarmış. En azından söylenen, hile yapan herkesin tespit edildiği.
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