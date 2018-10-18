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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
18.10.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Fortnite oynarken hile yapanlar yandı

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Fortnite oynarken hile yapanlar yandı

Epic Games'in hilecilere ve hile satıcılarına açtığı savaşta son kurbanlar, YouTube kanalları oldu!

Epic Games, Fortnite üzerinde hile kullananları cezalandırmaya aşina bir oyun firması ancak firmanın son kurbanı çok daha yüksek profilli hilekarlar oldu. Oyun geliştiricisinin açtığı dava, emsal teşkil edebilir.

Epic Games, Fortnite üzerinde hile kullandıkları ve hile sattıkları gerekçesi ile ünlü YouTube şahsiyeti "GoldenModz" Brandon Lucas ve arkadaşı "Excentric" Colton Conter'a dava açtı. Davada ikilinin Digital Milennium Telif Hakkı Kanunu'nu (DMCA) YouTube üzerinde oyun hilelerini göstererek satışa çıkarmak yoluyla nitelikli olarak ihlal ettikleri belirtildi.

Epic Games ayrıca YouTube'dan videolardan birkaçını erişime kapatmasını da istedi. Bunun karşısında "GoldModz" takma adı ile bilinen Brandon Lucas, yaptığı eylemi sorunlu olarak görmediğini ve diğer YouTube kanallarının da aynı eylemde bulunduğunu belirterek masum olduğunu öne sürdü.

Eğer Epic Games davayı geri çekmezse, Lucas ve Conter için yaptıkları bu eylem pahalıya patlayabilir. Epic Games'in avukatları, firmanın gördüğü zarar ve dava giderlerini de karşılamanın yanında iki YouTuber'ın kazançlarına da el koyulmasını istiyor. Şirket, bunu yaparak GoldenModz ve Excentric'in durumunun diğer hile kullanıcılarına ve satıcılarına ibret olmasını istiyor.

Epic Games, bu sayede hilenin ve özellikle hileleri satışa sunmanın kimseye kazanç sağlamayacağını göstermeyi hedeflese de artık bunun yanında Fortnite'ın hile engelleyici kodlarını da geliştirmesi gerektiğinin farkında. Bu sayede firma, davalarla uğraşmaya gerek kalmadan hile sorununu çözebilmeyi umuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: YOUTUBE ÇALIŞANLARI BU SIRA DIŞI OFİSTE ÇALIŞIYOR

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