Fortnite iPhone ve iPad'lere geldi!

Epic Games’in tüm dünyayı etkisi altına alan oyunu Fortnite Battle Royale bugün itibariyle PC, Mac, PlayStation 4 ve Xbox One’ın ardından iOS platformuna da geldi. 12 Mart tarihinde sadece davetli kullanıcıların erişimine açılan oyunu artık uygun iOS cihazlara sahip herkes oynayabilecek.

Oyunun iOS sürümü PC, Mac ve konsol sürümleriyle aynı haritalara, aynı oynanış mekaniklerine, içeriğe ve haritalara sahip. Bu da oyunu herhangi bir platformda oynayan oyuncuların mobil sürüme çok kısa sürede alışmasına imkân tanıyor. Fortnite’ın tüm sürümlerinin aynı güncellemeleri alacağını belirten Epic Games, oyunun Android cihazlara da yakın zamanda geleceğini açıkladı. Mobil cihazlar için Bluetooth kontrolcü desteği eklenmesi de şirketin planları arasında.

Fortnite’ın farklı platformlarda oynamayı kolaylaştıran başka bir faktör de oyunun Cross Play ve Cross Progression özellikleri. Cross Play sayesinde oyuncular Fortnite’ı farklı platformlardaki arkadaşlarıyla bir arada oynayabiliyor. Yani oyunu PC’de oynayan bir oyuncu arzu ederse PS4, Mac, iOS ve Android oyuncularıyla aynı oyuna girebiliyor. Benzer şekilde Xbox One sahipleri oyunu PC, Mac, iOS ve Android oyuncularıyla beraber oynayabiliyorlar. Cross Progression özelliği ise oyuncuların bir platformda kaydettikleri ilerlemenin ve satın aldıkları içeriklerin sözü edilen platformlar arasında eşleştirilmesini sağlıyor.