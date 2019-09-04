Fortnite için yeni güncelleme yayınlandı
Dünyayı kasıp kavuran oyunlardan biri olan Fortnite için yeni bir güncelleme aktif hale geldi, kullanıcılara dağıtılmaya başladı. v10.20 içerik güncellemesinin yayınlanmasıyla bakın oyunda neler değişecek?
Fortnite v10.20 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte oyuncuların yakından tanıdığı 'Uçan Ada' oyuna dahil edildi. Uçan Ada, daha önceki sezonlardan oyuncuların aşina olduğu Motel'i de beraberinde getiriyor. Yeni eklenen Cızlatıcı Tuzak, atıldığı binanın içinde kim varsa elektrik şoku veriyor ve güçlerini önemli ölçüde düşürüyor.
Fortnite v10.20 güncellemesi ile gelen yeniliklere kısa kısa bakalım:
Bu, fırlatılabilir bir eşya ve sırt çantasında yer kaplıyor.
Fırlatıldıktan sonra isabet ettiğinde, yapı parçasının iki yüzüne de hasar veren bir tuzak yerleşir.
Yapısız bir zemine isabet ettiğinde otomatik olarak bir duvar yerleştirir ve hasar veren tuzağı duvarın iki yüzüne uygular.
Tuzak, yüzeylerine bir kareden daha yakın olan rakip oyuncuları çarpar.
Tuzağın tekrar kurulmadan önce 1 saniyelik bir bekleme süresi vardır.
Tuzak, kurulduktan 0,5 saniye sonra çarpmaya başlar.
Tuzak elektrik çarptıktan sonra 2 saniyelik bekleme süresi etkinleşir.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda, mühimmat desteklerinde ve lamalarda bulunabilir.
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