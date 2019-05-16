Fortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?
Fortnite 9.01 güncellemesi sessiz sedasız oyunculara sunuldu. Yeni güncellemenin oyuna dahil olmasıyla birlikte bakın Fortnite'ta ne gibi değişiklikler göreceğiz?
Geçtiğimiz hafta 9.0 güncellemesi yayınlanan ve 9. sezona oyuncuları dahil eden Fortnite, bugün ise 9.01 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme ile birlikte oyuna Taktiksel Taarruz Tüfeği dahil oluyor. Ancak tek yenilik bu değil elbette; örneğin güncelleme ile silahların hasar seviyelerinde de bir dizi ayarlama yapılmış durumda.
Fortnite 9.01 güncellemesi ile giderilen hatalar
Silahlar ve eşyalar
Taktiksel Taarruz Tüfeği
Nadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.
Tam Otomatik
30 mermi alır.
22/23/24 hasar verir.
Kafadan vuruş çarpanı 1,75x.
Diğer taarruz tüfeklerine göre uzun mesafede daha az etkili ama az dağılan mermileriyle kapalı alanda rakibe göz açtırmayacak bir silah.
Vantuzlu Top’un hasarı 200’den 150’ye düşürüldü.
Vantuzlu Top’un esas amacı hareketlilik imkânlarıyla oyuncuları eğlendirmek ve heyecanlandırmak. Savunma konusunda hâlâ istediğimizden biraz daha fazla güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu değişiklikler bu alandaki etkisini azaltırken gücüne dokunmamış olduk.
Tambur Şarjörlü Tüfek ayarlamaları:
Taban hasarı 26/27 iken azaltılarak 22/23 oldu.
Mahzenden çıkarıldığından beri Tambur Şarjörlü Tüfek’in etkisinin istediğimizden biraz fazla olduğunu gördük. Bu değişiklikle, silahın albenisini korurken çatışmalardaki gücünü birazcık azaltmış olduk.
Küçük Hafif Makineli Tüfek mahzene kaldırıldı.
Tambur Şarjörlü Tüfek’in geri dönüşü ve Taktiksel Taarruz Tüfeği’nin de oyuna eklenmesiyle birlikte yüksek atış hızına sahip olan silahların oyundaki görünürlüğünü biraz azaltmayı uygun gördük.
Oynanış
Hava Halkaları ayarlamaları:
Hava Halkaları artık yapı inşa etmeye engel olmayacak.
Hava Halkalarına girebilmek için yapı inşa etmek artık daha kolay olmalı. Oyuncuların Hava Halkalarına ulaşmak için yapı inşa ettiğini ama halkaların yakınına yapı inşa etmeyi engelleyen kısıtlamalar yüzünden gözü kara bir atlayış yapmak zorunda kalarak avlandığını fark ettik. Bu ayarlamayla birlikte Hava Halkalarına girmek kolaylaşmış olmalı.
Hava Halkalarında uçarken oyuncular tarafından yapılmış yapılara çarptığınızda onları yıkacaksınız.
Hava Halkaları artık fırtınanın 5 evresinden sonra devre dışı kalacak.
Özellikle fırtına çemberinin iyice daraldığı son oyun evrelerinde oyuncuların Hava Halkalarına çekilerek fırtınanın içine uçtuğu durumlarla karşılaştık. Oyunun son evrelerinde Hava Halkalarının hareketliliğe olan katkısı sınırlı olduğu için onları sonlara doğru devre dışı bırakmanın daha iyi olacağını düşündük.
Performans
Tüm platformlar için yapıların yüklenme performansında iyileştirmeler yapıldı.
Bu iyileştirmeler binaların yüklenmemesi sorununu azaltacaktır.
İleti performansını geliştirmek için fizikle alakalı iyileştirmeler yapıldı.
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