Fortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?
GeriTeknoloji Fortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.05.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Fortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?

Fortnite 9.01 güncellemesi sessiz sedasız oyunculara sunuldu. Yeni güncellemenin oyuna dahil olmasıyla birlikte bakın Fortnite'ta ne gibi değişiklikler göreceğiz?

Geçtiğimiz hafta 9.0 güncellemesi yayınlanan ve 9. sezona oyuncuları dahil eden Fortnite, bugün ise 9.01 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme ile birlikte oyuna Taktiksel Taarruz Tüfeği dahil oluyor. Ancak tek yenilik bu değil elbette; örneğin güncelleme ile silahların hasar seviyelerinde de bir dizi ayarlama yapılmış durumda. 

Fortnite 9.01 güncellemesi ile giderilen hatalar

Silahlar ve eşyalar

Taktiksel Taarruz Tüfeği

Nadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.

Tam Otomatik

30 mermi alır.

22/23/24 hasar verir.

Kafadan vuruş çarpanı 1,75x.

Diğer taarruz tüfeklerine göre uzun mesafede daha az etkili ama az dağılan mermileriyle kapalı alanda rakibe göz açtırmayacak bir silah.

Vantuzlu Top’un hasarı 200’den 150’ye düşürüldü.

Vantuzlu Top’un esas amacı hareketlilik imkânlarıyla oyuncuları eğlendirmek ve heyecanlandırmak. Savunma konusunda hâlâ istediğimizden biraz daha fazla güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu değişiklikler bu alandaki etkisini azaltırken gücüne dokunmamış olduk.

Tambur Şarjörlü Tüfek ayarlamaları:

Taban hasarı 26/27 iken azaltılarak 22/23 oldu.

Mahzenden çıkarıldığından beri Tambur Şarjörlü Tüfek’in etkisinin istediğimizden biraz fazla olduğunu gördük. Bu değişiklikle, silahın albenisini korurken çatışmalardaki gücünü birazcık azaltmış olduk.

Küçük Hafif Makineli Tüfek mahzene kaldırıldı.

Tambur Şarjörlü Tüfek’in geri dönüşü ve Taktiksel Taarruz Tüfeği’nin de oyuna eklenmesiyle birlikte yüksek atış hızına sahip olan silahların oyundaki görünürlüğünü biraz azaltmayı uygun gördük.

Oynanış

Hava Halkaları ayarlamaları:

Hava Halkaları artık yapı inşa etmeye engel olmayacak.

Hava Halkalarına girebilmek için yapı inşa etmek artık daha kolay olmalı. Oyuncuların Hava Halkalarına ulaşmak için yapı inşa ettiğini ama halkaların yakınına yapı inşa etmeyi engelleyen kısıtlamalar yüzünden gözü kara bir atlayış yapmak zorunda kalarak avlandığını fark ettik. Bu ayarlamayla birlikte Hava Halkalarına girmek kolaylaşmış olmalı.

Hava Halkalarında uçarken oyuncular tarafından yapılmış yapılara çarptığınızda onları yıkacaksınız.

Hava Halkaları artık fırtınanın 5 evresinden sonra devre dışı kalacak.

Özellikle fırtına çemberinin iyice daraldığı son oyun evrelerinde oyuncuların Hava Halkalarına çekilerek fırtınanın içine uçtuğu durumlarla karşılaştık. Oyunun son evrelerinde Hava Halkalarının hareketliliğe olan katkısı sınırlı olduğu için onları sonlara doğru devre dışı bırakmanın daha iyi olacağını düşündük.

Performans

Tüm platformlar için yapıların yüklenme performansında iyileştirmeler yapıldı.

Bu iyileştirmeler binaların yüklenmemesi sorununu azaltacaktır.

İleti performansını geliştirmek için fizikle alakalı iyileştirmeler yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?