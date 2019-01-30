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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Fortnite için çok önemli güncelleme nihayet yayınlandı!

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Fortnite için çok önemli güncelleme nihayet yayınlandı!

Dünyayı kasıp kavuran oyunlardan biri olan Fortnite için beklenen güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile birlikte oyunda bakın neler değişecek?

PUBG ve Fortnite arasındaki mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Fortnite'ın rekabetteki en büyük avantajlarından biri ise oyunculara ücretsiz dağıtılıyor olması. PUBG, bildiğiniz üzere 87 TL karşılığında PC başında oynanabilen bir oyun. Diğer yandan Fortnite, oyun yapısı itibariyle PUBG'ye kıyasla daha zor ve komplike bir oyun. Ancak buna rağmen oyuna olan ilgi her geçen gün artıyor. 

Yayınlanan her yeni güncelleme ise oyuna olan bağlılığı daha da artırıyor. Son olarak yayınlanan güncelleme ile birlikte bazı ufak değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin oyun içindeki onlarca teknik hata bu güncelleme ile ortadan kaldırılmış durumda. Diğer yandan oyunculara sunulan yepyeni silahlar da var: Chiller Granade bunlardan biri. Bu bombayı atmanızla birlikte hedefteki herkes 7 saniye boyunca etkisiz hale geliyor ve avlanması kolay bir hedefe dönüşüyor. 

Fortnite çapraz platform desteğine sahip olduğu için Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Windows ve Mac OS kullanıcıları aynı oyuna dahil olabiliyor. Örneğin, siz PC’de, arkadaşınız ise mobilde oynayabiliyorsunuz.

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