Fortnite için çok önemli güncelleme nihayet yayınlandı!
Dünyayı kasıp kavuran oyunlardan biri olan Fortnite için beklenen güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile birlikte oyunda bakın neler değişecek?
PUBG ve Fortnite arasındaki mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Fortnite'ın rekabetteki en büyük avantajlarından biri ise oyunculara ücretsiz dağıtılıyor olması. PUBG, bildiğiniz üzere 87 TL karşılığında PC başında oynanabilen bir oyun. Diğer yandan Fortnite, oyun yapısı itibariyle PUBG'ye kıyasla daha zor ve komplike bir oyun. Ancak buna rağmen oyuna olan ilgi her geçen gün artıyor.
Yayınlanan her yeni güncelleme ise oyuna olan bağlılığı daha da artırıyor. Son olarak yayınlanan güncelleme ile birlikte bazı ufak değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin oyun içindeki onlarca teknik hata bu güncelleme ile ortadan kaldırılmış durumda. Diğer yandan oyunculara sunulan yepyeni silahlar da var: Chiller Granade bunlardan biri. Bu bombayı atmanızla birlikte hedefteki herkes 7 saniye boyunca etkisiz hale geliyor ve avlanması kolay bir hedefe dönüşüyor.
Fortnite çapraz platform desteğine sahip olduğu için Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Windows ve Mac OS kullanıcıları aynı oyuna dahil olabiliyor. Örneğin, siz PC’de, arkadaşınız ise mobilde oynayabiliyorsunuz.
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