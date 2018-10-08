Fortnite, içerik üreticilerine para kazandıracak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Fortnite, içerik üreticilerine para kazandıracak

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Fortnite, içerik üreticilerine para kazandıracak

Epic Games’in Fortnite içerikleri üreten kullanıcıları desteklemek amacıyla düzenlediği İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği bu hafta başlıyor. Oyuncuların seçtikleri içerik üreticileri etkinlik boyunca yapılan oyun içi harcamalardan pay alacaklar.

Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak.

Oyuncuların desteklemeyi seçtikleri içerik geliştiricileri 14 gün boyunca harcanan V-Papeller oranında para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli. Miktar olarak ise destekçilerin harcadığı her 10.000 V-Papel için 5 dolar veya bu tutarın karşılığındaki yerel para olacak. 14 gün sonunda kullanıcılar farklı bir içerik geliştiricisini destekleyebilecekler veya seçtikleri kişiyi desteklemeye devam edebilecekler.

Etkinliğe Kimler Katılabilir? 

Küçük-büyük fark etmeksizin Fortnite içerikleri üreten farklı toplulukları ödüllendirmeyi hedefleyen bu benzersiz etkinliğe Fortnite ile ilgili içerik üreten herkes katılabilir. Twitch veya YouTube yayıncılarını, video üreticilerini, hikâye anlatıcılarını, cosplaycileri, sanatçıları, müzisyenleri ve topluluk kurucularını kapsayan bu gruptaki tüm içerik üreticileri, açıklanan şartları karşılamaları durumunda etkinliğe dâhil olmak için başvuru yapabilecekler. Etkinliğe katılmak için gerekli şartlarsa şunlar:

Son 30 gün içinde düzenli olarak Fortnite içerikleri üretmiş ve paylaşmış olmak.

Büyük sosyal medya platformlarından en az birinde 1.000’den fazla takipçi sahibi olmak.

İşbirliği Anlaşması’nı kabul etmek ve İçerik Üreticileri İçin Davranış Kuralları’na uymak.

Epic’in desteklediği bir yöntemle ödeme kabul edebilmek.

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