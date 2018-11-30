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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.11.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Fortnite hızla büyüyor, 200 milyonu devirdi!

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Fortnite hızla büyüyor, 200 milyonu devirdi!

Epic Games’in tüm dünyayı kasıp kavuran oyunu Fortnite büyümesini sürdürüyor. Bloomberg’in haberine göre oyun Haziran ayından bu yana oyuncu sayısını %60 artırarak 200 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Epic Games tarafından geliştirilen battle royale türündeki Fortnite, oyun dünyasına damga vuran hızlı yükselişini sürdürüyor. Firma en son Haziran 2018’de oyuncu sayısının 125 milyonu aştığını duyurmuştu. Bloomberg’in yaptığı habere göre aradan geçen 6 aylık sürede bu sayıya 75 milyon kişi daha eklendi ve toplam oyuncu sayısı 200 milyonu geçti. 

Fortnite’ın oyuncu sayısının 200 milyonu aştığı açıklaması, oyunun adını büyük bir başarıyla birlikte duymaya alışkın olan oyun dünyasının yine de en çok konuşulan haberlerinden biri oldu. Fortnite 9 Kasım’da da 8.3 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşarak bu alanda kendine ait rekoru kırmıştı. 

Fortnite hızla büyüyor, 200 milyonu devirdi

Oyun dünyasının en çok izlenen oyunu ve aynı anda en çok kişinin izlediği oyun yayını olma rekorlarını da elinde bulunduran Fortnite’ın Haziran 2018’de yapılan açıklamaya göre 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyordu. Mevcut bilgiler doğrultusunda Fortnite’ın oyuncu sayısının aradan geçen 6 aylık sürede %60 oranında arttığı görülüyor. 

Eylül 2017’de battle royale modu oyunculara sunulan Fortnite bir anda büyük bir sıçrama yapmış ve yıl sonunda 30 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Ardından Epic Games bu yılın ocak ayında oyuna bir aylık süre zarfında 10 milyon yeni oyuncunun eklendiğini ve toplam oyuncu sayısının 40 milyona yükseldiğini duyurmuştu. Bu açıklamadan 4 gün sonra ise oyuncu sayısı 45 milyona ulaşmıştı. Şirketin bu konuda yaptığı son açıklama ise Haziran 2018’de gerçekleşmiş ve oyuncu sayısının 125 milyonu geçtiği duyurulmuştu.

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