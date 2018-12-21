Fortnite hackerları hesapları hack'liyor, satıyor, binlerce euro kazanıyor!
Dünyanın önde gelen oyunlarından Fortnite'ın başı hacker'larla fena halde dertte.
Gençler arasında popüler olan Fortnite oyununu hedef alan hackerlar, ele geçirdikleri kullanıcı adı- şifre kombinasyonlarını oyunun giriş ekranında deneyerek binlerce hesap ele geçiriyor.
Hackerlar bunları satarak da binlerce euro kazanıyor.
BBC'ye konuşan bir genç hacker, bu sayede 16 bin euro (96 bin TL) kazandığını söylüyor.
Oyunu geliştiren Epic şirketi ise konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.
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