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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.07.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Fortnite güncelleme için kapatıldı

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Fortnite güncelleme için kapatıldı

Fortnite: Battle Royale için yeni bir güncelleme yakında geliyor. Oyunun ilk yıl dönümü ile aynı zamana denk gelen 24 Temmuz günü Epic, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve iOS olmak üzere tüm platformlarda v5.10 yamasını kullanıma sunarak özel ve sınırlı bir doğum günü etkinliğine başlayacak ve diğer yeni içeriği battle royale oyununa çıkaracak.

Fortnite güncelleme nedeniyle kapatıldı. Her zamanki gibi, v5.10 güncellemesinden önce bir sunucu bakım periyodu gelir ve bu süre boyunca oyun geçici olarak çevrimdışına alınır. Çoğu güncellemede olduğu gibi, Epic bakımın ne kadar süreceğini açıklamıyor. Çoğu durumda bakım bir saat ya da iki arasında sürer.

v5.10 güncellemesi için tam yama notları, bakım periyodu başladıktan sonra paylaşılacak. Ancak Fortnite: Battle Royale'e gelen değişiklikler arasında Slurp Juice için bir buff var. Epic'in Reddit'te belirtiğine göre, Slurp Juice şimdi 75 puan sağlayacak ve HP'yi önceliklendirecektir. Öğe tükendiğinde HP'niz doluysa, puanlar Kalkanınıza doğru gider.

Fortnite güncelleme için kapatıldı

Fortnite'ın oyun içi Yeni Güncellemeler bölümünde ayrıca yeni bir silah olan Compact SMG'nin de bu hafta olacağı belirtildi. Güncelleme yaklaşan tabanca hakkında çok fazla bilgi vermiyor, ancak eşlik eden açıklama buna "Epic ve Legendary nadir SMG yakın çeyrek savaşında üstünlük sağlar" diyor.

Fortnite'ın v5.10 güncellemesi ayrıca yukarıda bahsedilen doğum günü etkinliğinin başlangıcını işaret ediyor. Sınırlı bir süre için, tüm Fortnite oyuncuları doğum günü temalı kozmetiklerin ve bir XP bonusunun kilidini açmak için bir dizi özel görev üstlenebilecekler. Oyunun resmi web sitesine göre, her biri farklı bir ödül sunan üç farklı görev olacak. Etkinlik başlamadan önce her üç görevi de tamamlamayı başaran oyuncular etkinlik 7 Ağustos'ta bittikten sonra Doğum Günü Pastası Bling'i alacak.

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