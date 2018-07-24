Fortnite güncelleme için kapatıldı
Fortnite: Battle Royale için yeni bir güncelleme yakında geliyor. Oyunun ilk yıl dönümü ile aynı zamana denk gelen 24 Temmuz günü Epic, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve iOS olmak üzere tüm platformlarda v5.10 yamasını kullanıma sunarak özel ve sınırlı bir doğum günü etkinliğine başlayacak ve diğer yeni içeriği battle royale oyununa çıkaracak.
Fortnite güncelleme nedeniyle kapatıldı. Her zamanki gibi, v5.10 güncellemesinden önce bir sunucu bakım periyodu gelir ve bu süre boyunca oyun geçici olarak çevrimdışına alınır. Çoğu güncellemede olduğu gibi, Epic bakımın ne kadar süreceğini açıklamıyor. Çoğu durumda bakım bir saat ya da iki arasında sürer.
v5.10 güncellemesi için tam yama notları, bakım periyodu başladıktan sonra paylaşılacak. Ancak Fortnite: Battle Royale'e gelen değişiklikler arasında Slurp Juice için bir buff var. Epic'in Reddit'te belirtiğine göre, Slurp Juice şimdi 75 puan sağlayacak ve HP'yi önceliklendirecektir. Öğe tükendiğinde HP'niz doluysa, puanlar Kalkanınıza doğru gider.
Fortnite'ın oyun içi Yeni Güncellemeler bölümünde ayrıca yeni bir silah olan Compact SMG'nin de bu hafta olacağı belirtildi. Güncelleme yaklaşan tabanca hakkında çok fazla bilgi vermiyor, ancak eşlik eden açıklama buna "Epic ve Legendary nadir SMG yakın çeyrek savaşında üstünlük sağlar" diyor.
Fortnite'ın v5.10 güncellemesi ayrıca yukarıda bahsedilen doğum günü etkinliğinin başlangıcını işaret ediyor. Sınırlı bir süre için, tüm Fortnite oyuncuları doğum günü temalı kozmetiklerin ve bir XP bonusunun kilidini açmak için bir dizi özel görev üstlenebilecekler. Oyunun resmi web sitesine göre, her biri farklı bir ödül sunan üç farklı görev olacak. Etkinlik başlamadan önce her üç görevi de tamamlamayı başaran oyuncular etkinlik 7 Ağustos'ta bittikten sonra Doğum Günü Pastası Bling'i alacak.
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