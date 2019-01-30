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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.01.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Fortnite, GIST 2019’a damga vuracak

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Fortnite, GIST 2019’a damga vuracak

Epic Games tarafından geliştirilen ve ülkemizde de çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite, bu yıl 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul (GIST) Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda katılımcıları bekliyor.

GIST için geri sayım devam ediyor. Fortnite’ın renkli kahramanlarının hayat bulacağı cosplay yarışmasıysa fuar oldukça hareketli geçecek. Jüri değerlendirmesi sonucu seçtiği karakteri gerçek dünyaya taşımada en başarılı olan katılımcı 5000TL’lik büyük ödülün sahibi olurken yarışmanın ikincisi 3000TL, üçüncüsü ise 2000TL ödül kazanacak.

Epic Games’in Fortnite hayranları için hazırladığı bir diğer eğlenceli etkinlikse fuar boyunca her gün 12.00 – 14.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında düzenlenecek turnuvalar olacak. Bu turnuvalarda yer almak isteyen oyuncuların gamingistanbul.com/turnuvalar+ve+yarismalar adresine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Epic Games’in Fortnite hayranları için hazırladığı sürprizler yalnızca yarışmalar ve turnuvalarla sınırlı değil. GIST boyunca Fortnite standını ziyaret eden oyunseverler Türkiye’nin en sevilen yayıncılarıyla tanışma ve onlarla birlikte oyun oynama şansına sahip olacaklar.

Fortnite standına gelen oyuncular, 1 Şubat Cuma saat 12.00 – 16.00 arasında Batuhan Büyükakkan (Platen) ve Batuhan Bozkan (Videoyun), saat 13.00 – 15.00 arasında ise Cantuğ Özsoy (Unlost) ile tanışma fırsatını yakalayacaklar.

2 Şubat Cumartesi günü ise saat 12.00 – 14.00 arasında Ferit Karakaya (wtcN), 13.00 – 15.00 arasında Tuna Akşen (Pintipanda) ve 14.00 – 16.00 arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) Fortnite standında Fortnite hayranlarını bekleyecek. Ayrıca yine 2 Şubat günü saat 12.00 -16.00 arasında Batuhan Büyükakkan (Platen) ve Batuhan Bozkan (Videoyun) Fortnite standında oyunseverlerle olacaklar.

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