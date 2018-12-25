Fortnite eşyalarını satın, gerçek para kazanın!
PUBG ile birlikte dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ta sahip olduğunuz eşyaları gerçek para karşılığında satabileceğinizi biliyor muydunuz?
Fortnite, milyonlarca aktif oyuncuya ev sahipliği yapan, popüler bir oyun. Kendi başına neredeyse 2 milyar dolar gelir yaratacak hale gelen Fortnite'ta oyuncuların dikkatinden kaçan önemli bir özellik bulunuyor. Kullanıcılar, oynanışı doğrudan etkilemeyen silah, kozmetik eşya gibi pek çok şeyi para karşılığında diğer oyunculara satabiliyor.
PlayerAuctions platformunu kullanarak her türlü ekipmanın gerçek para karşılığında satılabilmesi mümkün. Yine bir örnek vermek gerekirse Buzzcut 13.2 dolara satılabilirken, 7 adet Hydra'yı da 15.4 dolardan pazarlayabiliyorsunuz. Bu özelliğin en önemli yanı, stokta fazla kalan ve işinize yaramayacağını düşündüğünüz eşyaların satışıyla oyuncuların gerçek para kazanarak gelir yaratması.
PlayerAuctions hali hazırda pek çok oyun için eşya satışı, CD anahtarı, hesap ve seviye yükseltme desteği sağlıyor. Fortnite de bunlardan birisi. Şimdilik sitede 500 civarında Fortnite ekipmanı yer alıyor.
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