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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Fortnite Dünya Kupası'nı kazandı: 3 milyon dolar ödül kazandı

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Fortnite Dünya Kupası'nı kazandı: 3 milyon dolar ödül kazandı

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Fortnite Dünya Kupası finallerinde, Amerakalı bir genç, yaklaşık 17 milyon lira ödül kazanarak bu alanda rekor kırdı.

Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Rekor ödülü kazanan 16 yaşındaki Kyle Giersdorf, turnuvanın bireysel yarışma birincisi oldu.

Turnuvanın finali, New York kentinde, ABD Açık Tenis Turnuvasının da oynandığı 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Stadyumu'nda yapıldı.

Giersdorf, oyun dünyasında, 'Bugha' ismiyle tanınıyor.

New York'taki Dünya Kupası finalleri, 2019'da milyar dolarlık sektörler arasına gireceği hesaplanan e-spor dünyası için bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor.

Ağustos ayı içinde yapılacak 'Uluslararası' isimli turnuvada dağıtılacak para ödülü miktarının, bu finallerin de üzerine çıkması bekleniyor.

Fortnite Finalleri'nde toplam 100 oyuncu, büyük bilgisayar ekranlarında birbirleriyle mücadele etti.

Ancak elemelere toplam 40 milyon oyuncu katıldı ve her biri, 10 hafta süresince finallere kalmaya çalıştı.

Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı.

Final oyunu nasıl oynandı?

Finalde 100 oyuncunun karakterleri, bırakıldıkları bir adada birbirleriyle savaştılar ve en son kalan oyuncu turnuvayı kazandı.

200 milyon kayıtlı oyuncusu olan Fortnite ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak oyuncular, oyun içinde para harcayabiliyor.

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda bütün finalistler eve en azından 50 bin dolarla dönüyor.

Oyun İngiltere'de de tartışma konusu oldu.

Prens Harry'den "yasaklansın" çağrısı

Geçen ay içinde, bir grup parlamenter, yapımcı Epic Games'in oyuncuların yaşlarını doğrulamak için yeterince adım atıp atmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Prens Harry de "bağımlılık yaratmak üzere" yaratıldığını söylediği oyunun yasaklanması çağrısı yaptı.

Firma adına açıklama yapan Canon Pence, şirket çalışanlarının Prens Harry'nin açıklamasına "içerlediğini" söyledi.

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