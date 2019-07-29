Fortnite Dünya Kupası hakkında merak ettiğiniz her şey

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite Dünya Kupası hakkında merak ettiğiniz her şey
GeriTeknoloji Fortnite Dünya Kupası hakkında merak ettiğiniz her şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
29.07.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Fortnite Dünya Kupası hakkında merak ettiğiniz her şey

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite Dünya Kupası hakkında merak ettiğiniz her şey

Toplam 30 milyon dolarlık ödül dağıtılan Fortnite Dünya Kupası finalleri bu hafta sonu New York'ta gerçekleşiyor. Fortnite Dünya Kupası kapsamında yapılan 10 haftalık online yarışmaya 40 milyon e-sporcu katıldı. 26-28 Temmuz'da gerçekleşecek finallerde ise 100 oyuncu 3 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

Fortnite Dünya Kupası'nın 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olacak.

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda bütün finalistler eve en azından 50 bin dolarla dönecek ve ilk dörde girenler milyoner olacak.

Dünya Kupası nasıl izlenecek?

Epic Games, turnuvayı Facebook, YouTube ve Twitch gibi sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca 'oyun içinde video' güncellemesiyle bir yandan Fortnite oynarken bir yandan da Dünya kupası'nı takip etmek mümkün olacak.

Turnuvanın programı nasıl?

Dünya Kupası finallerinde solo ve çiftler müsabakaları gerçekleşecek. Ayrıca ünlüler maçları da olacak.

Turnuva bugün ünlüler müsabakalarıyla başlıyor. Fortnite Dünya Kupası'na katılan ünlüler arasında müzisyen Marshmelo, Amerikan güreşçisi Xavier Woods, Walking Dead dizisinde Rick Grimes'ın oğlu Carl'ı canlandıran Chandler Riggs, Spartacus dizisinde Spartacus'ü canlandıran aktör Liam McIntyre ve müzisyen Alison Wonderland gibi isimler var. Turnuvaya toplamda 50 ünlü katılıyor.

Cumartesi günü ise çiftler maçları oynanacak.

Pazar günü ise solo turu düzenlenecek ve Fortnite'ın Dünya şampiyonu belli olacak.

Pazar günkü karşılaşmada 100 oyuncu aynı anda Fortnite adasına inecekler ve tek bir oyuncu hayatta kalana kadar mücadele edecekler.

Turnuva nerede düzenlenecek?

New York'ta bulunan 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Tenis Stadyumu'nda düzenlenecek Dünya Kupası'nın sahnesinde sıralar halinde bilgisayarlar kuruldu.

Her oyuncu evlerindeki bilgisayar kurulumuyla, yani evde kullandıkları klavye ve fareyle oynayabilecek. İzleyiciler büyük ekranlardan yarışmayı takip edebilecek.

21 yaşındaki ABD'li e-sporcu Turner 'Tfue' Tenney, bu yılın favorisi olarak gösteriliyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?