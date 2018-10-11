Fortnite: Deep Freeze Bundle kutulu olarak satışa çıkıyor
Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile: Fortnite: Deep Freeze Bundle 16 Kasım’da kutulu olarak satışa çıkıyor.
Epic Games tarafından hem kutulu, hem de dijital olarak piyasaya sürülecek olan Fortnite: Deep Freeze Bundle, Türkiye’de Bilkom tarafından PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 16 Kasım’da satışa sunulacak.
Fortnite: Battle Royale oyununun kış temalı bu paketinin içinde Frostbite kıyafeti, planör, kazma ve sırt çantası bulunuyor. Paketin içerisinde yer alan 1000 V-Bucks, Battle Pass ya da diğer oyun içi eşyaları satın almak için kullanılabilir.
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