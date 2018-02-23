Fortnite: Battle Royal için yepyeni bir silah!

Fortnite: Battle Royal'ın üçüncü sezonunun başlayacak olması, yeni özelliklerin veya yeni ekipmanların da geleceğinin habercisi. Oyunun üçüncü sezonunda eklenecek olan ilk yenilik de belli oldu. Resmi Twitter hesabından bir videoyla yeni bir silahın geleceğinin haberini veren Fortnite'tan sonra, Epic Games'in de eski bir silahı da oyundan kaldıracağı düşünülüyor. Çünkü firma, bu zamana kadar, yeni getirdiği silahtan hemen önce eski bir silahı kaldırıyor.

Ek bilgi olarak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellemeyle birlikte gelen sınırsız oka sahip tatar yayının kaldırılabileceği düşünülüyor. Çünkü firma, tatar yayını sevgililer gününe özel yayınlamıştı. Ayrıca, tatar yayı, ok ile birlikte kalp de fırlatıyordu. Bunun sebebi düşmanı sevgiyle öldürmek.