Fortnite: Battle Royal çöktü!
Oyunseverlerin severek oynadığı popüler hayatta kalma oyunlarından birisi olan Fortnite: Battle Royal bir anda çöktü.
Şimdilik iOS platformu için hazırlanan ve oyuncuların büyük bir iştahla oynadığı Fortnite: Battle Royal çöktü. Bugün itibariyle saat 05.21'de Twitter'dan açıklama yapan oyun geliştiricileri, oyunun tüm sunucularını kapattıklarını belirtti.
Takipçilerin 33 bin yorum yaptığı geliştiriciler tarafından yapılan açıklamada tam olarak şu ifadeler kullanıldı: "Acil durum bakımı için sunucuları çevrimdışı duruma getiriyoruz. Rahatsızlık için özür dileriz. Sunucuların yedekleneceği zaman için de şu anda tahmini bir süre yok!"
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