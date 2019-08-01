Fortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!
Geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite battle pass ile 10. sezona giriş yaptı. Her sezon olduğu gibi yine yeni bir konsept belirlenen oyunda, 100'den fazla özel ödül açılacak. Peki, Fortnite 10. sezon battle pass içerisine gelen yeni özellikler neler olacak? İşte, Fortnite battle pass 10. sezonu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Fortnite 10. sezonu ile resmen başlıyor. Yüz binlerce oyuncunun boy gösterdiği Fortnite'da yeni sezonun heyecanına yeni özellikler renk katacak. Peki, Fortnite 10. sezonunda neler yer alacak? İşte, oyunun yeni özellikleri hakkında bazı bilgiler
FORTNİTE 10. SEZON RESMEN BAŞLADI
İşte, Fortnite'ın 10. sezon tanıtım metni;
Savaş Otobüsü'ne atlayın ve adaya inin. Ama inerken gözünüzü açık tutun, X. Sezon'la gelen yeni araç M.E.K.A., her an gökyüzünde belirebilir. Savaş Otobüsü havalandığı an adaya inen bu amansız mekalara iki oyuncu birden binebiliyor. Bu yüzden rakiplerin hakkından daha kolay gelmek için yanınıza bir arkadaşınızı alın, mekaya atlayın, silahlanın ve harekete geçin!
Yeni sezon ayrıca X. Sezon Savaş Bileti'ni de beraberinde getiriyor. 100’den fazla özel ödül açılmayı bekliyor. Üstelik fiyatı hâlâ 950 V-Papel! Bu sefer, Savaş Bileti'ni alır almaz X Lordu ve Düz Kontak kıyafetlerine sahip olacaksınız. Seviye yükseldikçe çifte kazmalar, ifadeler, yükleme ekranları, kıyafet tarzları ve daha pek çok ödülü açacaksınız! 100. aşamaya vardığınızda Kızıl Şövalye kıyafeti tüm heybetiyle sizin olacak!
Geçtiğimiz son birkaç hafta boyunca, oyuncular tarafından yaratılmış ilk Kreatif SSM'leri oynadınız. Umarız eğlenmişsinizdir! Kumsala Taarruz ve Nesne Avı sadece bir başlangıçtı. Topluluk tarafından yaratılmış SSM'leri daha çok göreceksiniz. Ekibinizi hazırlayın! X. Sezon, Fortnite Kreatif'i oynamanız ve deneyimlemeniz için yepyeni yolları da beraberinde getiriyor!
DÜNYAYI KURTAR'A DOLABIM GELİYOR
Yeni Sınırlı Süreli Etkinlik'te dur durak bilmeyen aksiyona katılmak için Yola Çık'ın! Çok sevdiğiniz karakterler Radyo İstasyonu'na ulaşıp Bu Yazın Şarkısı'nı çalmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor ve yardımınıza ihtiyaçları var. Uçan kamyonetten uzaklaşırsanız Fırtına ölümcül olabilir. Ama riski göze alıp tehlikeye atılanları daha iyi ekipmanlar bekliyor! Yol boyunca sık sık durmanız gerekecek. Bu yüzden son savunmanız için çok iyi hazırlandığınızdan emin olun!
Dolabım da Dünyayı Kurtar'a geliyor! Sezonun başlamasıyla birlikte Dolabım'da ifadeler, müzik paketleri ve yükleme ekranları olacak. Ama merak etmeyin, önümüzdeki güncellemelerde Dolabım'a eklenen içerik sayısı da artacak!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle