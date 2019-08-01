Fortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!
GeriTeknoloji Fortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
01.08.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Fortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite battle pass 10. sezon resmen başladı!

Geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite battle pass ile 10. sezona giriş yaptı. Her sezon olduğu gibi yine yeni bir konsept belirlenen oyunda, 100'den fazla özel ödül açılacak. Peki, Fortnite 10. sezon battle pass içerisine gelen yeni özellikler neler olacak? İşte, Fortnite battle pass 10. sezonu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Fortnite 10. sezonu ile resmen başlıyor. Yüz binlerce oyuncunun boy gösterdiği Fortnite'da yeni sezonun heyecanına yeni özellikler renk katacak. Peki, Fortnite 10. sezonunda neler yer alacak? İşte, oyunun yeni özellikleri hakkında bazı bilgiler

FORTNİTE 10. SEZON RESMEN BAŞLADI

İşte, Fortnite'ın 10. sezon tanıtım metni;

Savaş Otobüsü'ne atlayın ve adaya inin. Ama inerken gözünüzü açık tutun, X. Sezon'la gelen yeni araç M.E.K.A., her an gökyüzünde belirebilir. Savaş Otobüsü havalandığı an adaya inen bu amansız mekalara iki oyuncu birden binebiliyor. Bu yüzden rakiplerin hakkından daha kolay gelmek için yanınıza bir arkadaşınızı alın, mekaya atlayın, silahlanın ve harekete geçin!

Yeni sezon ayrıca X. Sezon Savaş Bileti'ni de beraberinde getiriyor. 100’den fazla özel ödül açılmayı bekliyor. Üstelik fiyatı hâlâ 950 V-Papel! Bu sefer, Savaş Bileti'ni alır almaz X Lordu ve Düz Kontak kıyafetlerine sahip olacaksınız. Seviye yükseldikçe çifte kazmalar, ifadeler, yükleme ekranları, kıyafet tarzları ve daha pek çok ödülü açacaksınız! 100. aşamaya vardığınızda Kızıl Şövalye kıyafeti tüm heybetiyle sizin olacak!

Geçtiğimiz son birkaç hafta boyunca, oyuncular tarafından yaratılmış ilk Kreatif SSM'leri oynadınız. Umarız eğlenmişsinizdir! Kumsala Taarruz ve Nesne Avı sadece bir başlangıçtı. Topluluk tarafından yaratılmış SSM'leri daha çok göreceksiniz. Ekibinizi hazırlayın! X. Sezon, Fortnite Kreatif'i oynamanız ve deneyimlemeniz için yepyeni yolları da beraberinde getiriyor!

DÜNYAYI KURTAR'A DOLABIM GELİYOR

Yeni Sınırlı Süreli Etkinlik'te dur durak bilmeyen aksiyona katılmak için Yola Çık'ın! Çok sevdiğiniz karakterler Radyo İstasyonu'na ulaşıp Bu Yazın Şarkısı'nı çalmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor ve yardımınıza ihtiyaçları var. Uçan kamyonetten uzaklaşırsanız Fırtına ölümcül olabilir. Ama riski göze alıp tehlikeye atılanları daha iyi ekipmanlar bekliyor! Yol boyunca sık sık durmanız gerekecek. Bu yüzden son savunmanız için çok iyi hazırlandığınızdan emin olun!

Dolabım da Dünyayı Kurtar'a geliyor! Sezonun başlamasıyla birlikte Dolabım'da ifadeler, müzik paketleri ve yükleme ekranları olacak. Ama merak etmeyin, önümüzdeki güncellemelerde Dolabım'a eklenen içerik sayısı da artacak! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?