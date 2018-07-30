Fortnite Android telefonlara geliyor
Fortnite Battle Royale'in Android sürümü ilk önce sadece Galaxy Note 9'a gelebilir.
An itibariyle dünyanın en popüler video oyunu olan Fortnite Battle Royale, ilk önce masaüstü bilgisayara, ardından konsollara ve en sonunda iOS'a geldi. Oyunun hayranları uzun zamandır Android sürümünün ne zaman çıkacağını bekliyordu ki yeni ortaya çıkan bir söylenti oyuncuları şaşırttı.
Görünüşe bakılırsa Fortnite'ın Android'e gelişi beklediğimiz gibi olmayacak. XDA Developers'i ve 9to5Google'ın dayandığı anonim kaynaklara göre oyun ilk önce sadece Samsung Galaxy Note 9'da oynanabilecek. Neyse ki bu kısıtlama 30 gün sürecek. Ama eğer iOS, Mac, PC, Xbox One, PS4 ve Switch'de Fortnite oynayan arkadaşlarınıza bir Android cihazla hemen katılmak istiyorsanız, bir Note 9 almak isteyebilirsiniz.
Samsung ve Epic Games ayrıca bir kampanya düzenliyor. Note 9'u ön sipariş edenler Fortnite içinde kullanılabilen 100 ile 150 dolar arasında değeri olan oyun içi para V-Papel ile ödüllendirilecek.
Note 9'un ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili kesin bir açıklama yok, ancak söylentiler ve sızıntılar Ağustos'un ilk yarısına işaret ediyor. Eğer zaten kullandığınız Android telefonda Fortnite oynamak istiyorsanız bu belirsiz çıkış tarihinden itibaren 30 gün beklemek zorundasınız.
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