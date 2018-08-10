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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
10.08.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Fortnite Android Beta’sına katılacak tüm cihazlar belli oldu

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Fortnite Android Beta’sına katılacak tüm cihazlar belli oldu

Fortnite’ın şu an yalnızca belli Samsung Galaxy cihazlara açık olan Beta’sı başladı. Beta’nın tüm cihazlara açılış tarihi olarak 13 Ağustos belirlenirken Beta’ya katılacak cihazların listesi de açıklandı.

Piyasaya çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden 125 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Fortnite, dün itibariyle dünyanın en popüler mobil platformu Android’e geldi. 

Samsung Galaxy Note 9’un dünya lansmanında duyurulan Fortnite Android Beta’sı şu an yalnızca belli Galaxy Note modellerine açık. 13 Ağustos Pazartesi’den itibaren ise uyumlu tüm Android cihazlar Fortnite’ın Beta sürümüne erişebilecek. Fortnite’ın Android sürümü Google Play Store üzerinde yer almayacak ve yalnızca www.fortnite.com adresinden indirilebilecek. 

Uyumlu cihazlara sahip Android kullanıcıları Fortnite’ın Beta’sına girebilmek için 13 Ağustos’a kadar fortnite.com/android adresinden davetiye için ön kayıt yaptırabilecek. Bu adresi ziyaret eden oyuncular “Davet E- Postası İçin Kayıt Ol” seçeneğine tıklayıp varsa Epic Games hesaplarına girecek veya yeni bir Epic Games hesabı oluşturacaklar. 

Ardından ilgili cihaz listesinden kullandıkları cihazı seçen oyuncular Fortnite Android Beta için bekleme listesine girmiş olacak. Beta davetiyeleri ise kullanıcıların e-posta hesaplarına gönderilecek ve oyuncular e-postada yer alan bağlantı üzerinden oyunu indirebilecekler. 

Epic Games’in Samsung ile yaptığı işbirliği neticesinde yeni Note 9 ve Tab S4 sahipleri özel Galaxy kıyafetini oyun içi mağazadan ücretsiz olarak alabilecekler. Fortnite’ın Android sürümü diğer sürümleri gibi çapraz platform ve ilerleme kaydı desteğine sahip. Yani oyuncular başka platformlarda satın aldıkları eşyalara ve geldikleri seviyeye Android platformunda da sahip olacaklar. 

Android kullanıcıları varsayılan olarak yalnızca diğer mobil oyuncularla eşleştirilecek fakat arzu ederlerse PC’deki veya konsoldaki arkadaşlarıyla birlikte oynamayı seçebilecekler. İlerleyen zamanlarda oyuna Bluetooth kumanda ve sesli sohbet özelliği eklemeyi planladığını açıklayan Epic Games, şu an oyunda klavye ve fare desteğinin olmadığını belirtiyor ve bu cihazları kullananların oyundan atılacağı konusunda uyarıyor. Ayrıca root işlemi uygulanmış cihazlar da güvenlik gerekçesiyle desteklenmiyor.

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