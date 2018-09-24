Fortnite Ağustos'ta oyuncu rekoru kırdı
10 milyon dolar ödül havuzu olan Fall Skirmish etkinliğinin detaylarını açıklayan Epic Games, geçtiğimiz ay 78 milyondan fazla oyuncunun Fortnite oynadığını belirtti.
Epic Games tüm dünyayı etkisi altına alan battle royale türündeki oyunu Fortnite için ekim ayında düzenleyeceği 10 milyon dolar ödül havuzu olan Fall Skirmish etkinliğine ilişkin detayları açıkladı. Öte yandan firma Ağustos 2018’de 78,3 milyon oyuncunun Fortnite oynadığını duyurdu. Bu sayı oyunun çıkışından beri ulaşılan en yüksek sayıyı teşkil ediyor. Dünyanın en büyük oyun pazarlarından biri olan Çin’de piyasaya çıkalı çok kısa bir süre olan Fortnite’ın oyuncu sayısını daha da artırması bekleniyor.
10 Milyon Dolar Ödüllü Fall Skirmish Başlıyor
Firma önümüzdeki haftalarda yeni rekabetçi sisteme ilişkin detayları paylaşacağının da sinyallerini verdi. Öte yandan, daha çok oyuncunun oyunu aynı anda sorunsuzca oynayabilmesi için altyapı çalışmalarının hız kazandığı belirtilmekte. Ağustos ayında oyuna 78 milyondan fazla oyuncunun girdiğini açıklayan Epic Games,rekor düzeydeki oyuncu sayısından elde edilen verilerin bahsi geçen iyileştirmelerin yapılmasında katkı sağladığını belirtiyor.
Epic Games, ekim ayında başlayacak Fall Skirmish etkinliğinin gelecekte yapılacak diğer etkinlikler için de yol gösterici olacağına işaret ederken, Fall Skirmish’in yapısı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Her Hafta Farklı Format
Buna göre Fortnite oynayan 500’den fazla içerik oluşturucusu ve usta oyuncu etkinliğe davetli olarak katılacak. Fort Knights, Lucky Llamas, Dusty Dogs, Rift Raiders ve Bush Bandits adında beş ayrı kulübe dağıtılan oyuncular 6 hafta sürecek kıyasıya bir mücadeleye girecekler. Her kulüp, üyelerinin haftalık maçlarda ve beceri gerektiren etkinliklerde göstereceği performansa göre puan kazanacak. Kulüp üyeleri kişisel performansları doğrultusunda çeşitli ödüller kazanırken, üye oldukları takımlar da Fall Skirmish sonuna dek kazandıkları başarılara göre 4 milyon dolar değerinde ödüllerin sahibi olacak.
6 hafta boyunca sürecek etkinliğin her haftasında farklı bir format uygulanacağı belirtiliyor. Etkinliğin “Tahtta Kal İkili” adı verilen ilk haftasında iki kişiden oluşan takımlar karşı karşıya gelecek. 6 maç sonunda en yüksek puanı alan ikili, haftanın galibi olacak. Hafta bittiğindeyse ilk 10’a giren takımlar çeşitli para ödülleri kazanacak. İlk haftanın puanlama sistemi şöyle:
Azmin Zaferi: +3 Puan
8+ Avlama: +3 Puan
2. ve 3. Oyuncu: +2 Puan
6-7 Avlama: +2 Puan
4. ve 5. Oyuncu: +1 Puan
4-5 Avlama: +1 Puan
Her maçta en fazla sayıda rakibi avlayan oyuncularsa ilave 2 puan daha kazanacaklar. İlk haftanın en başarılı 10 takımının ödülleri şu şekilde sıralanıyor:
SIRA
Ödül
Kulüp Puanı
1. Takım
67.500 $
305
2. Takım
47.500 $
215
3. Takım
36.250 $
165
4. Takım
25.000 $
115
5. Takım
20.000 $
90
6. Takım
15.000 $
70
7. Takım
12.500 $
55
8. Takım
10.000 $
45
9. Takım
8.750 $
40
10. Takım
7.500 $
35
Ayrıca 6 maç sonunda zirvede kalmayı başaran takım, ilaveten 50.000$ daha kazanacak.
Birinci haftada takımlar arasındaki maçlara ek olarak, aynı takımdaki oyuncular 4 kişilik ekipler halinde kendi aralarında karşı karşıya gelecekler. Her kulüpten tek maçta en çok rakip avlayan ekip, performansına göre ödüller ve kulüp puanları kazanacak.
Ekip
Ödül
Kulüp Puanı
1. Ekip
45.000 $
325
2. Ekip
25.000 $
225
3. Ekip
15.000 $
180
4. Ekip
10.000 $
150
5. Ekip
5.000 $
120
Fall Skirmish’e Katılma Şansı
Tüm oyunculara bu muhteşem etkinliğin bir parçası olma fırsatını sunmak isteyen Epic Games, desteklediği takımın adını etiket olarak kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşacakları kısa bir videoyla kulüplerine olan bağlılıklarını gösteren oyunculara Fall Skirmish’te yer alma imkânı veriyor. Siz de #FortKnights, #DustyDogs, #LuckyLlamas, #RiftRaiders, #BushBandits etiketlerini kullanarak kulübünüzü destekleyebilir ve Fall Skirmish’e katılma şansını yakalayabilirsiniz.
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