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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Fortnite 9. sezon başladı! İşte tüm yenilikler

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Fortnite 9. sezon başladı! İşte tüm yenilikler

Fortnite’ın 9. sezonu nihayet başladı. Haritada önemli değişikliklerin meydana geldiği yeni sezonda oyuncuları yeni mekânlar, eşyalar ve oyun modları bekliyor.

Dünya çapındaki 250 milyonu aşkın oyuncusuyla, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ın 9. sezonu başladı. V9.00 güncellemesiyle başlayan yeni sezonda yeni bölgeler, özel kıyafetler ve yeni eşyalar oyuncularla buluştu. 

Yeni Sezon Yeni Bölgeler

Fortnite’ın önceki sezonunda ortaya çıkan volkan patladı ve haritada köklü değişiklikler oldu. Patlamada hasar gören Eğik Evler, Evrilmiş Evler’e dönüşürken Perakende Pazarı ise yerini Ayrıcalıklı AVM’ye bıraktı. Ayrıca Muzaffer’in Muz Standı ve Nugget Hut gibi keşfedilmeyi bekleyen birbirinden eğlenceli iki bölge daha oyundaki yerini aldı. Oyundaki tek yenilik bu bölgeler de değil. Artık Fortnite haritasında bir yerden bir yere gitmenin çok farklı ve eğlenceli bir yolu daha var. Oyuna eklenen Hava Halkaları ile oyuncular haritanın farklı bölgeleri arasında hızla hareket edebilecekler.

Fortnite’ın Gizemleri Fortbyte’larla Çözülecek

Her güncellemede olduğu gibi V9.00 güncellemesi de oyuna pek çok sürpriz ekliyor. Bunlardan biri de oyuncuların toplayarak 9. sezonun sırlarını çözebilecekleri Fortbyte’lar. Toplanan her bir Fortbyte ile gizli bir resmin yeni bir parçası ortaya çıkacak. Toplam 100 parçadan oluşan Fortbyte’ların tümünü toplayan oyuncular farklı hediyeler de kazanacaklar. Ayrıntılar için oyun içindeki “Görevler” sekmesine bakabilirsiniz.

Yeni sezonla birlikte üç yeni Sınırlı Süreli Mod (SSM) da oyundaki yerini aldı. Bunlardan Üçlü, üç kişilik ekiplerle yapılacak klasik Battle Royale maçları olacak. Som Altın modunda Efsanevi türdeki silahlarla hayatta kalma mücadelesi verilecek. Tek Atanlar adlı modda ise oyuncular 50 canla düşük yerçekimli ortamda ve yalnızca kekin nişancı tüfeği kullanarak hayatta kalma mücadelesi verecek.

100’den Fazla Ödül Savaş Bileti’nde

Her yeni sezonla birlikte gelen Savaş Bileti, Fortnite’ın 9. sezonunda da dopdolu bir içeriğe sahip. Oyuncuların 950 V-Papel karşılığında oyun içi mağazadan alabilecekleri 9. sezon Savaş Bileti, oyunculara Savaş Kuşu ve Pembeli Savaşçı adında iki özel kıyafet veriyor. Oyuncular sezon içerisinde Savaş Bileti’nin seviyesini yükselttikçe yeni eşyalar, hayvanlar ve süsler gibi 100’den fazla ödül kazanabilecekler.

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