Fortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...
GeriTeknoloji Fortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.03.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Fortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...

Epic Games’in 200 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynan oyunlarından biri olan oyunu Fortnite’ın merakla beklenen 8. sezonu başladı. 8. Sezon’un başlamasıyla birlikte, devasa bir volkan ortaya çıktı ve keşfedilecek yeni yerler ve yeni sürprizler gün yüzüne çıktı.

Oyunun farklı yerlerinde ortaya çıkan korsan topları hem gülle hem de insan fırlatabiliyor. Korsan Topu’nun fırlattığı oyuncular veya gülleler önlerine çıkan yapıları yıkıp geçerken çarptıkları rakip oyunculara da 100 hasar veriyor.

Yeni sezonda, Market Arabası, Arazi Golf Arabası ve X-4 Fırtınakanat mahzene kaldırılırken geliştiriciler oyunculara uçmak için farklı alternatifler sunuyor. Haritada ortaya çıkan dev yanardağ yüzünden oluşan Volkanik gayzerler hava püskürterek üzerlerinde duran oyuncuları havaya fırlatıyor. Oyuncular bu gayzerleri kullanarak oyuna yeni eklenen Korsan Koyu ve Belalı Basamaklar gibi yerleri keşfedebilirler.

Fortnite’ın en sevilen Sınırlı Süreli Modlarından(SSM) biri olan 50’ye 50 V8.00 güncellemesiyle geri geldi. 50 kişilik iki takıma ayrılan oyuncular iki farklı otobüsle haritanın iki farklı bölgesine atlayacak ve kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesine girişecek. Bu modda hem kaynak toplama hızı normalden %25 daha fazla olacak hem de sandıklar ve cephane kutuları daha sık ortaya çıkacak.

Oyunun yeni sezonuyla birlikte gelen bir diğer SSM ise Tehlikeli Yakınlaşmalar. Bu modda yalnızca Pompalı Tüfekler ve Sırt Roketleri yer alıyor. Oyuna başlar başlamaz çantalarında bir Sırt Roketi bulunan oyuncular yakın mesafeden birbirlerini avlamaya çalışacaklar.

Fortnite’ın her güncellemesi oyunu pek çok alanda geliştiren özellikler içeriyor. V8.00 güncellemesinde ise kullanıcı arayüzünde oyuncuların çok beğeneceği değişiklikler yapılmış. Buna göre kullanıcılar artık kendilerine yakın bir yere koyulan Ada İşaretlerini görebilecekler. Oyuncular Ada İşareti kısayoluna iki kez bastığında ise işaretin olduğu yeri dikkat edilmesi gereken alan olarak işaretleyebilecekler.

Nişan alırken konulan Ada İşaretleri ise diğer oyunculara alanın tehlikeli olduğunu gösterecek. Ayrıca Ada İşaretleri ekranın üst kısmında gösterge olarak da görünecek ve oyuncular işarete ne kadar uzakta olduklarını bilecekler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?