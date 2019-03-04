Fortnite 8. sezon başladı! 200 milyondan fazla oyuncu...

Oyunun farklı yerlerinde ortaya çıkan korsan topları hem gülle hem de insan fırlatabiliyor. Korsan Topu’nun fırlattığı oyuncular veya gülleler önlerine çıkan yapıları yıkıp geçerken çarptıkları rakip oyunculara da 100 hasar veriyor.

Yeni sezonda, Market Arabası, Arazi Golf Arabası ve X-4 Fırtınakanat mahzene kaldırılırken geliştiriciler oyunculara uçmak için farklı alternatifler sunuyor. Haritada ortaya çıkan dev yanardağ yüzünden oluşan Volkanik gayzerler hava püskürterek üzerlerinde duran oyuncuları havaya fırlatıyor. Oyuncular bu gayzerleri kullanarak oyuna yeni eklenen Korsan Koyu ve Belalı Basamaklar gibi yerleri keşfedebilirler.

Fortnite’ın en sevilen Sınırlı Süreli Modlarından(SSM) biri olan 50’ye 50 V8.00 güncellemesiyle geri geldi. 50 kişilik iki takıma ayrılan oyuncular iki farklı otobüsle haritanın iki farklı bölgesine atlayacak ve kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesine girişecek. Bu modda hem kaynak toplama hızı normalden %25 daha fazla olacak hem de sandıklar ve cephane kutuları daha sık ortaya çıkacak.

Oyunun yeni sezonuyla birlikte gelen bir diğer SSM ise Tehlikeli Yakınlaşmalar. Bu modda yalnızca Pompalı Tüfekler ve Sırt Roketleri yer alıyor. Oyuna başlar başlamaz çantalarında bir Sırt Roketi bulunan oyuncular yakın mesafeden birbirlerini avlamaya çalışacaklar.

Fortnite’ın her güncellemesi oyunu pek çok alanda geliştiren özellikler içeriyor. V8.00 güncellemesinde ise kullanıcı arayüzünde oyuncuların çok beğeneceği değişiklikler yapılmış. Buna göre kullanıcılar artık kendilerine yakın bir yere koyulan Ada İşaretlerini görebilecekler. Oyuncular Ada İşareti kısayoluna iki kez bastığında ise işaretin olduğu yeri dikkat edilmesi gereken alan olarak işaretleyebilecekler.

Nişan alırken konulan Ada İşaretleri ise diğer oyunculara alanın tehlikeli olduğunu gösterecek. Ayrıca Ada İşaretleri ekranın üst kısmında gösterge olarak da görünecek ve oyuncular işarete ne kadar uzakta olduklarını bilecekler.