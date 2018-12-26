Fortnite 7.10 güncellemesi yayınlandı! Yeni neler var?
PUBG ile birlikte dünyanın en çok oynana oyunlarından biri olan Fortnite için sessiz sedasız bir güncelleme yapıldı. Fortnite 7.10 güncellemesi bakın beraberinde hangi yenilikleri getiriyor?
Fortnite 7.10 güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemeyi PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve hatta iOS ile Android cihazlarınız için indirebilirsiniz. Güncelleme ile birlikte artık Fortnite'ın 14 Günü etkinliği kapsamında hem eski hem de yeni SSM'ler ile karşılaşacaksınız. Tabii tek yenilik bu değil; ayrıca büyük takımlı modlar iki günde bir değişecek; küçük takımlı modlar ise 24 saatte bir değişime uğrayacak.
Yeni silah ve eşyalardan da bahsetmezsek olmaz. Bunlar sırayla;
Hediyeler, Kreatif Çantası’na tek kullanımlık eşya olarak eklendi.
Hediyeler oyundaki güçlü silah ve eşya setlerinden birini içerir.
Kakao .45 Tabanca haftalık mağazaya geliyor.
Duvarlardan seken ve rakiplerin içinden geçen mermiler atan susturuculu bir tabanca.
27 Aralık saat 03.00 ile 3 Ocak saat 03.00 arasında alınabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle