Fortnite 6.02 güncellemesi yayınlandı! Yeni neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
10.10.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Fortnite 6.02 güncellemesi yayınlandı! Yeni neler var?

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Fortnite 6.02 güncellemesi yayınlandı! Yeni neler var?

Fortnite için yayınlanan 6.02 güncellemesi oyunculara kurtlarını dökebilecekleri Disko Dalaşı adlı sınırlı süreli bir mod ve oyuncuların en çok istediği kıyafetlerden olan Kuru Kafa Askeri’ni oyuna getiriyor. Ayrıca içerik üreticilerinin para kazanmalarını sağlayacak olan Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle birlikte başlayacak.

Fortnite için 6.02 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Güncelleme oyuncuların dans ederek savunmaları gereken dans pistlerini ve Dörtlü Roketatar silahını oyuna ekliyor. Oyuncuların çok sevdiği Kuru Kafa Askeri kıyafeti de kısa süreliğine oyun içi mağazadaki yerini tekrar aldı. Ayrıca içerik üreticilerine para kazanma fırsatı veren Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle başlayacak.

Oyunculara birbirinden eğlenceli oyun içi etkinlikler sunan Epic Games’in bu güncelleme için hazırladığı sürpriz, Disko Dalaşı adındaki sınırlı süreli bir mod. Oyuncular 50’ye 50 iki takım halinde girdikleri bu modda, haritanın farklı noktalarında ortaya çıkan dans pistlerinde dans ederek pistin ortasındaki disko topunu yükseltmeye çalışacaklar. Dans Pistlerini ele geçirip savunarak dans çubuğunu en çabuk dolduran takım maçın galibi olacak.

Bu modda üçüncü ve son fırtına çemberine kadar ölen oyuncular yeniden doğacaklar. Fırtına durduğunda haritada 5 dans pisti ortaya çıkacak. Etrafta rakipler yokken pist üzerinde dans edince disko topu havaya yükselmeye başlayacak ve pist oyuncunun takımı tarafından ele geçirilmiş sayılacak. Pistte ne kadar çok oyuncu dans ederse disko topu o kadar hızlı yükselecek.

İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği Başlıyor

Fortnite’a gelen 6.02 güncellemesi ile İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği’nin de bugün içerisinde başlaması bekleniyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli. 

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