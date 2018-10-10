Fortnite 6.02 güncellemesi yayınlandı! Yeni neler var?
Fortnite için yayınlanan 6.02 güncellemesi oyunculara kurtlarını dökebilecekleri Disko Dalaşı adlı sınırlı süreli bir mod ve oyuncuların en çok istediği kıyafetlerden olan Kuru Kafa Askeri’ni oyuna getiriyor. Ayrıca içerik üreticilerinin para kazanmalarını sağlayacak olan Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle birlikte başlayacak.
Fortnite için 6.02 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Güncelleme oyuncuların dans ederek savunmaları gereken dans pistlerini ve Dörtlü Roketatar silahını oyuna ekliyor. Oyuncuların çok sevdiği Kuru Kafa Askeri kıyafeti de kısa süreliğine oyun içi mağazadaki yerini tekrar aldı. Ayrıca içerik üreticilerine para kazanma fırsatı veren Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle başlayacak.
Oyunculara birbirinden eğlenceli oyun içi etkinlikler sunan Epic Games’in bu güncelleme için hazırladığı sürpriz, Disko Dalaşı adındaki sınırlı süreli bir mod. Oyuncular 50’ye 50 iki takım halinde girdikleri bu modda, haritanın farklı noktalarında ortaya çıkan dans pistlerinde dans ederek pistin ortasındaki disko topunu yükseltmeye çalışacaklar. Dans Pistlerini ele geçirip savunarak dans çubuğunu en çabuk dolduran takım maçın galibi olacak.
Bu modda üçüncü ve son fırtına çemberine kadar ölen oyuncular yeniden doğacaklar. Fırtına durduğunda haritada 5 dans pisti ortaya çıkacak. Etrafta rakipler yokken pist üzerinde dans edince disko topu havaya yükselmeye başlayacak ve pist oyuncunun takımı tarafından ele geçirilmiş sayılacak. Pistte ne kadar çok oyuncu dans ederse disko topu o kadar hızlı yükselecek.
İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği Başlıyor
Fortnite’a gelen 6.02 güncellemesi ile İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği’nin de bugün içerisinde başlaması bekleniyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli.
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