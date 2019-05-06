Fornite sistem gereksinimleri neler?
Son zamanların önde gelen oyunlarından Fornite'ın seveni bir hayli fazla. Peki oyunseverlerin gözdesi olan Fornite'ın sistem gereksinimleri neler?
Dünyayı kasıp kavuran popüler oyunlardan Fortnite, kullanıcı kitlesini de günbegün artırıyor. Diğer yandan oyunu oynamak isteyenlerin sistem gereksinimlerini de karşılaması bekleniyor.
Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite, yüksek donanımlı cihazlara ihtiyaç duymadan çalıştırılabiliyor. Peki Fortnite'ın sistem gereksinimleri neler? Tüm dünyada 250 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite'ı indirmek için bilgisayarınızın hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?
Minimum:
İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: Intel HD 4000
Disk Alanı: 20 GB
Önerilen:
İşlemci: Intel Core i5 2.8 Ghz
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 ve AMD Radeon HD 7870 veya DX11 destekli bir ekran kartı
Disk Alanı: 20 GB Peki popüler oyunun sistem gereksinimleri neler?
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