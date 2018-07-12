Format sonrası programlar nelerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
12.07.2018 - 06:39, Son Güncelleme:

Format sonrası programlar nelerdir?

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Format sonrası programlar nelerdir?

Bilgisayarınıza format attıktan sonra yüklemeniz gereken temel programlar nelerdir? Formattan sonra bilgisayara hangi programları kurmak gerekir.

Herhangi bir sebepten bilgisayarınıza format attınız ya da yeni bir bilgisayar aldınız. Bu bilgisayarınıza hangi programları kurmanız gerektiğini bilmiyorsanız ya da gereken programların tam bir listesini arıyorsanız bu haberimizi okuyun. İşte format attığınız bilgisayarınıza kurmanız gereken programlar.

1. Tarayıcılar

İlk olarak internete bağlanmak için internet tarayıcısına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için Google Chrome, Firefox ya da Opera'yı indirebilirsiniz.

2. Dosya Sıkıştırma

Daha sonra ise .rar ya da .zip gibi arşiv dosyalarını açmak için bir programa ihtiyacınız olacaktır. Bunun için WinRar ya da 7Zip programlarını kullanabilirsiniz.

3. Video Oynatıcı

Bilgisayarınızda gerek müzik gerek film açmak istediğinizde bir video oynatıcıya ihtiyacınız olacaktır. Video oynatıcı olarak Media Player Classic, VLC Player ya da GOM Player'dan birini kullanabilirsiniz.

4. Ofis ve PDF Programları

Bilgisayarınızda belge açabilmek için de çeşitli programlara ihtiyacınız olacaktır. Bunun için ücretli olan Microsoft Office ya da ücretsiz olan Open Office uygulamalarından birini tercih edebilirsiniz. PDF dosaları için ise Adobe Acrobat Reader prgramını indirebilirsiniz.

5. Antivirüs Programları

Yeni formatladığınız bilgisayarı kötü amaçlı yazılımlara karşı korumanız gerekmektedir. Bu sebeple antivirüs programlarına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için ücretsiz olan AVG, Karspersky yada Avast programlarından birini tercih edebilirsiniz.

6. Ek Programlar

Son olarak bilgisayarınıza yardımcı olacak olan ek programlar işinizi kolaylaştıracaktır. Diğer programların çalışmasını kolaylaştıran Java, Net Framework, DirectX 11 programlarını indirebilirsiniz.

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