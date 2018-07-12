Format sonrası programlar nelerdir?
Bilgisayarınıza format attıktan sonra yüklemeniz gereken temel programlar nelerdir? Formattan sonra bilgisayara hangi programları kurmak gerekir.
Herhangi bir sebepten bilgisayarınıza format attınız ya da yeni bir bilgisayar aldınız. Bu bilgisayarınıza hangi programları kurmanız gerektiğini bilmiyorsanız ya da gereken programların tam bir listesini arıyorsanız bu haberimizi okuyun. İşte format attığınız bilgisayarınıza kurmanız gereken programlar.
1. Tarayıcılar
İlk olarak internete bağlanmak için internet tarayıcısına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için Google Chrome, Firefox ya da Opera'yı indirebilirsiniz.
2. Dosya Sıkıştırma
Daha sonra ise .rar ya da .zip gibi arşiv dosyalarını açmak için bir programa ihtiyacınız olacaktır. Bunun için WinRar ya da 7Zip programlarını kullanabilirsiniz.
3. Video Oynatıcı
Bilgisayarınızda gerek müzik gerek film açmak istediğinizde bir video oynatıcıya ihtiyacınız olacaktır. Video oynatıcı olarak Media Player Classic, VLC Player ya da GOM Player'dan birini kullanabilirsiniz.
4. Ofis ve PDF Programları
Bilgisayarınızda belge açabilmek için de çeşitli programlara ihtiyacınız olacaktır. Bunun için ücretli olan Microsoft Office ya da ücretsiz olan Open Office uygulamalarından birini tercih edebilirsiniz. PDF dosaları için ise Adobe Acrobat Reader prgramını indirebilirsiniz.
5. Antivirüs Programları
Yeni formatladığınız bilgisayarı kötü amaçlı yazılımlara karşı korumanız gerekmektedir. Bu sebeple antivirüs programlarına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için ücretsiz olan AVG, Karspersky yada Avast programlarından birini tercih edebilirsiniz.
6. Ek Programlar
Son olarak bilgisayarınıza yardımcı olacak olan ek programlar işinizi kolaylaştıracaktır. Diğer programların çalışmasını kolaylaştıran Java, Net Framework, DirectX 11 programlarını indirebilirsiniz.
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