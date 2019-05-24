Ford'un Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFord'un Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor
GeriTeknoloji Ford'un Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Ford'un Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ford'un Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor

Otonom araçlar dünyasında Agility Robotics ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Ford, son çalışmasını dünyayla paylaştı. Digit isimli, sadece insan gibi görünmekle kalmayıp insan gibi de yürüyen robot, otonom teslimat robotları dünyasında ses getirmesi bekleniyor.

Online alışverişin her geçen gün daha da arttığı dünyamızda, otonom teslimat robotları artık ismini çok sık duyduğumuz teknolojik bir ürün haline geldi. Global trendleri sadece yakından izlemekle kalmayıp bu trendlere şekil de veren Ford, Agility Robotics ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan Digit isimli akıllı robotu görücüye çıkarttı. 

İnsan gibi görünen 2 bacaklı Digit’in özellikle merdiven inip çıkma performansı uzmanları büyüledi. Uzmanlar, bu performans sayesinde Digit’in rakiplerinin bir adım önünde olduğu yönünde hemfikir. Hafif bir malzemeden üretilen sadece 20 kg. ağırlığındaki robot, engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebiliyor ve engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor. Otonom teslimat robotları için hayati olan bu özelliğin yanı sıra, Digit farklı bir tasarıma da sahip ve kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor. 

Fordun Digit isimli robotu insan gibi görünüp insan gibi yürüyor

Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor. 

Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknoloji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ken Washington, Digit’le ilgili olarak “Işık ve mesafe sensörü LİDAR ve stereo kameralarla donatılmış olan Digit, temel senaryolar dahilinde engelleri aşarak araçtan paketi bırakacağı kapı önüne kadar rahatlıkla ulaşacak kapasiteye sahip. Agility ile işbirliğimiz sayesinde, Digit’in sürücüsüz araçlarla en iyi şekilde nasıl çalışacağını ve bu yeni teslimat metodunu geleceğe daha iyi biçimde taşımanın yollarını bulmak için durmaksızın çalışıyoruz,” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?