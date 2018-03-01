Ford, trafik uygulaması Waze'i sürücülere sunmaya başlıyor

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcı ile dünyanın topluluk tabanlı en büyük navigasyon uygulaması olan Waze, sürücülerin birlikte akıllı bir şekilde trafik sıkışıklığının üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

Ford, Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC - Mobile World Congress), popüler navigasyon ve trafik uygulaması Waze'in Nisan 2018'den itibaren dünya çapındaki Ford sahiplerinin kullanımına sunulacağını duyurdu.

İlk olarak bu yılın ocak ayında, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'te duyurusu yapılan iş birliğinin detayları, Mobil Dünya Kongresi'nde ziyaretçilere tanıtıldı. Waze entegrasyonu ile Apple iPhone sahipleri, navigasyon uygulamasını Ford otomobillerindeki ekrana yansıtabilecek.

Ford halihazırda Applink platformu üzerinden mobil navigasyon uygulaması olan Sygic’i sunarken bununla birlikte SYNC 3 Navigasyon Sistemini FordPass Canlı Trafik ile birlikte sunuyor.

Ford SYNC AppLink, sürücülerin gelişmiş ses ve direksiyon kontrolleri ile desteklenen akıllı telefon uygulamalarını araçlarının entegre dokunmatik ekranı üzerinden kullanabilmesine imkan veriyor.

AppLink, bir dizi otomobil üreticisi tarafından desteklenen bir açık kaynak yazılım çözümü olan SmartDeviceLink (SDL) ile çalışıyor. SDL, uygulamalar ile araçlar arasında ortak bir ara yüz sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Bağlantılı Araçlar ve Hizmetler'den Sorumlu İcra Kurulu Direktörü Don Butler, "İnsanların, varış noktalarına güvenli ve daha etkin şekilde erişmelerine yardımcı olmak üzere, bir dizi navigasyon uygulaması kullandığını biliyoruz. Ortaklarımızla bu güvenli sürüşü sağlamak üzere çalışıyoruz. SYNC 3 AppLink platformu ile sürücüler, bir yandan en sevdikleri uygulamalara güvenli ve kusursuz şekilde erişebilirken diğer yandan da gözlerini yolda, ellerini de direksiyonda tutabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Waze Araçiçi Uygulamalar Ürün Lideri Jens Baron ise iş birliği ile ilgili "Waze, yollardaki 100 milyon dostunuzdan size özel bir uyarı sistemi sunuyor. Sistem artık bu iş birliği ile yolculuk sırasında güvenle araç ekranlarında bize ulaşacak Ford kullanıcılarını da kapsıyor. Waze, yol haritasının üzerindeki kırmızı çizgilerden çok daha fazlasını temsil ediyor; dünyanın dört bir yanında akıllı bir şekilde trafik sıkışıklığının birlikte üstesinden gelen, hareket halindeki devasa bir sürücü topluluğunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.