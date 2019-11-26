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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Ford Otosan ve YGA’dan yeni proje: "Hayaller Bilgi İster"

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Ford Otosan ve YGA’dan yeni proje: "Hayaller Bilgi İster"
Fotoğraflar: Ford Otosan

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, geleceğimizi taşıyan kanatlar olan hayal gücü ile bilgiyi birleştiren ve çocukları geleceğin teknolojik dünyasına şimdiden hazırlayan “Hayaller Bilgi İster” projesini Young Guru Academy (YGA) ve Twin iş birliğiyle hayata geçirdi.

Projede, YGA içerisinden doğan eğitim teknolojisi şirketi Twin’in çocuklara bilimi sevdiren teknoloji setlerinden alınan ilhamla yola çıkıldı. Ford Otosan ve Twin mühendisleri aynı masanın etrafında buluştu. Ortak akılla geliştirilen otonom setlerinde bir “hayal” olarak başlayan, sonrasında Ford Otosan’ın Ar-Ge, inovasyon, mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX’in maketi kullanıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen projede, araç setleri okullara Ford Otosan mühendisleri ve YGA’nın 50.000 başvuru arasından özenle seçilen ve 1 yıllık sosyal inovasyon programını tamamlayan gönüllülerle birlikte ulaştırılıyor. Böylece “vicdan ve yetkinlik” kanatlarıyla donatılmış çift kanatlı rol modellerle bir araya gelen çocuklar, üreten ve teknolojik üstünlüğe sahip bir Türkiye’nin yetişkinleri olmak için yüreklendiriliyor. 

Türkiye’nin gelişmiş teknolojiler üreten ve bunları dünyaya yayan bir ülke konumuna gelmesi için faaliyet alanında yürüttüğü çalışmaları sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele aldığı sosyal sorumluluk projelerine de yansıtan Ford Otosan, “Hayaller Bilgi İster” ile Açık İnovasyon yaklaşımını gençlere ve çocuklara yayıyor; sosyal inovasyona öncülük ediyor. Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin öncüsü bu projenin en fark yaratan özelliklerinden biri de maddi desteğin ötesine geçmesi ve şirketin teknolojik anlamda güçlü yanlarını topluma değer katacak bir vizyonla harekete geçirmesi. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hayaller Bilgi İster” projesinin duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ford Otosan olarak otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor, uluslararası arenada rekabetin boyutlarını değiştiren araçlara imza atıyoruz. Başta otonom sürüş olmak üzere araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz Türkiye’nin mühendislik bilgi birikimine katkı sağlıyoruz. ‘Hayaller Bilgi İster’ projesiyle bu bilgi birikimini, çocuklarımıza şimdiden aktarmayı ve onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Geleceği oluşturmalarına yardımcı olacak teknolojilerle tanışmaları için otonom sürüş teknolojisini deneyimleyecekleri yeni bir teknoloji seti geliştirdik. Sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla sosyal inovasyona öncülük ettiğimiz bu proje ile kendi faaliyet alanlarımız üzerinden çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. 

Ford Otosan ve YGA’dan yeni proje: Hayaller Bilgi İster

YGA’nın “çift kanatlı gençler” yetiştirme felsefesinin ve gençlerin sosyal sorunlara köklü çözümler geliştirmek için inovasyonu temel almalarını sağlayan yaklaşımının Ford Otosan’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüştüğünü ifade eden Haydar Yenigün, kendisinin de bir “Hayal Ortağı” olarak YGA’daki gençlere mentorluk desteği verdiğini aktardı. 

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise, “Sosyal Sorumluluk 4.0 modeli ile Ford Otosan ve YGA’lı mühendisler çocuklara bilimi sevdirmek için birlikte Ar-Ge yapıyor, birlikte köy okullarına bilim seanslarına gidiyor, birlikte başarıyor. Türkiye’nin en parlak gönüllüleri, en ihtiyaç sahibi okullara en son teknolojiyi ulaştırıyor. Daha da önemlisi; teknolojinin özünü öğrenen çocuklar, teknolojinin gücünü insanlığa faydalı projeler için kullanacaklar” dedi. 

İlk etapta oluşturulan otonom setler, ikinci etapta yapay zeka ile desteklenecek 

Proje, geliştirme süreçleriyle birlikte üç yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Ford Otosan mühendisleri ve YGA içerisinden doğan teknoloji geliştirme şirketi Twin ekipleri tarafından geliştirilen özel setler için, kendisi de bir hayal olarak doğan, Ford Otosan’ın Ar-Ge, inovasyon ve mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX baz alındı. Özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen “Hayaller Bilgi İster” projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri gönderilecek. Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. 

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşılacak “Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti”nin prototipinin ise Ocak 2020’de hazır hale gelmesi planlanıyor. Yine Ford Otosan ve Twin mühendisleri tarafından geliştirilen bu set Ford Otosan’ın F-Vision yaklaşımını daha somut olarak gösteren bir set olacak. Set içerisinde temel görüntü tanıma algoritmaları, blok kodlama ile yapay zeka model denemeleri, yeni yapay zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni problemler yer alıyor. Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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