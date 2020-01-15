Ford Custom PHEV’in yeni test sürüşleri Ankara’da gerçekleştirilecek

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV’i Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde sergileyen Ford Otosan, etkinlik kapsamında test amaçlı olarak 2 adet aracın da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceğini duyurdu. Böylece araçlar Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıtılan segmentinde ilk Yeni Ford Transit ve Tourneo Custom PHEV, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada sadece 16 fabrikayı kabul ettiği “Global Lighthouse Network” ağına Türkiye’den giren ilk otomotiv tesisi olan Kocaeli Fabrikası’nda kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye’de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanına da sahip bulunuyor.

“Akıllı Şehir” uygulamaları çerçevesinde geliştirilen “Temiz Ulaşım” projeleri kapsamında, Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne test amaçlı verilecek 2 araçla hem kullanıcıların elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri verecek.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, test amaçlı kullanılacak hibrit elektrikli araçlarla ilgili şunları kaydetti:

“Günümüzde tüm dünyada kentler arasında bir rekabet yaşanıyor. Ankara bu rekabette öne çıkacak çok önemli bir potansiyele sahip. Şehrimizin tarihini, kültürünü, turizmini, üretimini önemli bir kaynak olarak kullanırken, şehircilik politikalarında da bugünün gereklerine uygun bir yaklaşımla önemli mesafe katediyor,çevre dostu akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı olan Ford Custom PHEV’in test sürüşleri için Ankara’nın seçilmiş olmasından mutluluk duyduk. Ford Otosan tarafından ülkemizde üretilen bu araçların yarattığı katma değeri şehrimizin sakinlerinin hizmetine sunarken edineceğimiz deneyim, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Otomotiv sanayi bugün tüm dünyada çok önemli bir dönüşüm geçiriyor; elektrikli araçlar da bu dönüşüm sürecinde önemli adımlardan biri durumunda. Ford Otosan olarak, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracını üretmekten duyduğumuz mutluluk, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün de sahibi, segmentinde bir ilk olan Custom Plug-In Hybrid modelimizin ülkemizin başkentinde test amaçlı olarak kullanılacak olması ile ikiye katlanıyor. Ford’un “Akıllı Şehirler” vizyonu ile Türkiye’de şehir içi taşımacılığında bir ilki gerçekleştirmekten ve daha çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile ülkemize ve çevreye katkı sağlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Teknolojik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan olarak, hibrit elektriklimodellerimizi dünyaya sunacak ve bu alanda söz sahibi olacak konumdayız.” dedi.