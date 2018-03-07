Forcepoint'in insan odaklı yeni çözümleri

Entegre çalışan `Human Point System` özelliğini kullanıcı kimliği, gerçekleşen faaliyetler ve bunların amaçları hakkında daha derinlemesine veri kontrolü ve görünürlük sağlayacak şekilde geliştiren Forcepoint, bu kontrolü tüm bulut kurulumları, bulut uygulamaları, uzak noktalar ve karmaşık dağıtık şebekeler üzerinde sağlıyor. Böylelikle şirketlerin, tümüyle kontrol etmedikleri bir dijital dünyada kullanıcılarını ve kritik IP'leri daha etkin biçimde koruması sağlanıyor.

Tehdit önlemenin asla bitmeyen ve kazananı olmayan bir savaş olduğunu dile getiren Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, bu nedenle kurumsal ve kritik altyapıların daha farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve ekledi: "Şirketlerin, son kullanıcıya özgü ve risklere dinamik olarak ayak uydurabilen bir güvenlik yaklaşımına odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Güvenlik ekipleri ancak kullanıcı kimliğini ve herhangi bir faaliyetin gerekçesini daha derinlemesine anlayabildiği takdirde kullanıcıları, kritik veriyi ve ağları koruyarak işin devamlılığını sağlayabilir."

Forcepoint'in Human Point System çözümü, Veri Kaybı Önleme (DLP), Kullanıcı ve Varlık Davranış Analitiği(UEBA), Bulut Erişim Güvenlik Aracısı (CASB), Web/E-posta Güvenliği ve Ağ Güvenliği gibi sınıfının en iyi özelliklerini bir araya getirirken, tek başına ya da mevcut ortama entegre biçimde çalışabiliyor. Şirketler ve resmî kurumlar, DLP ve UEBA'yı riske göre uyarlanabilen bir koruma çözümünde birlikte kullanabiliyor. Böylelikle kullanıcı davranışlarının bağlamını ve amacını anlayıp, yüksek risk teşkil eden faaliyetlere dinamik olarak yaptırım uygulamak mümkün oluyor.

Şirketler ve resmî kurumlar, Forcepoint'in yeni insan odaklı özelliklerini "istediğin yerden başla" konfigürasyonlarıyla ya da entegre bir akıllı sistem olarak hemen kullanmaya başlayabiliyor:

Forcepoint Web Güvenliği, kendi içinde bulunan CASB özelliklerini yeni bir Bulut Uygulama Kontrolü modülüyle genişletiyor. Bu modül gerçek zamanlı görünürlük sağlayıp, Salesforce ve Office 365 gibi onaylı kurumsal bulut uygulamalarını kontrol ederek güvenlikteki kör noktaları azaltıyor.

Müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarını basitleştiren Forcepoint Web Güvenliği ve E-posta Güvenliği, SaaS, hibrit ya da yerinde kurulumlarda sektörde ilk defa tek fiyat modeliyle sunuluyor.



Ağ üzerindeki hareketlere insan odaklı görünürlük sağlayan Forcepoint NGFW, yenilenen kullanıcı ekranlarında hangi kaynaklara kimin eriştiğini hızlı ve eyleme hazır bilgiler olarak görüntülüyor. Forcepoint Web Güvenlik Bulutu ile kurulan entegrasyon, web uygulamalarının ve kullanıcıya ait web trafiğinin kesintisiz denetim ve kontrolüyle daha derinlemesine güvenlik sağlarken, yoğun iş yükünü güvenlik duvarından buluta taşıyor. Böylece Forcepoint, Human Point System içindeki entegre özellikler aracılığıyla kullanıcı bağlamı ve ağ uyarıları üzerinde inovasyon yapan ilk şirket oluyor.